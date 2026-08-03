Chau votos para Infantino: dos países de Europa le retiran su apoyo para las elecciones en FIFA

Dos países de Europa retiran su apoyo a Infantino para las elecciones en FIFA.

Gianni Infantino está cada vez más comprometido de cara a las elecciones en la FIFA, que serán recién el 18 de marzo del 2027. Después del plan de venderles el 20% de los ingresos por los próximos Mundiales de Clubes y de Selecciones a inversores privados, que fue fervientemente rechazada por la UEFA mediante un comunicado oficial, continúan las rispideces con la Federación que nuclea a Europa en el fútbol a través de sus 55 Asociaciones miembro.

Ahora, las Federaciones de Inglaterra (FA) y Gales (FAW) le retirarán su apoyo al dirigente ítalo-suizo de 56 años, quien pretende ser reelecto para comandar la Federación Internacional de Fútbol Asociado por cuatro temporadas más hasta el 2031. Por estas horas, es prácticamente un hecho que ambos países británicos no votarán a Infantino como se preveía hasta antes del surgimiento de lo que se conoce internacionalmente como FIFA Forward Enterprise (FFE).

Inglaterra y Gales le retiran su apoyo a Infantino para las elecciones en la FIFA

En un comunicado oficial, la Federación de Fútbol galesa (FAW) confirmó que por el momento se baja de la idea de sufragar por el vigente titular de la máxima entidad. "Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", expresó el organismo.

Si bien todavía no hubo un informe oficial al respecto, se estima que Inglaterra irá por el mismo camino en las próximas horas. Es más: desde el Viejo Continente aseguran que otras naciones se sumarán en esta dura e inflexible postura, con Rumania como una de las primeras en pronunciarse probablemente en este sentido.

La Federación de Inglaterra, a punto de retirarle su apoyo a Infantino.

¿En qué consiste el plan de la FIFA que desató el enojo de la UEFA?

Se trata de una una propuesta estratégica para crear una empresa filial comercial dedicada exclusivamente a centralizar, gestionar y potenciar los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y la venta de entradas de sus principales torneos, incluidos nada menos que la Copa del Mundo de Selecciones y el Mundial de Clubes.

El plan contempla vender entre un 20% y un 30% de esta nueva sociedad a inversores privados (como el fondo Thrive Eternal de Joshua Kushner y con la asesoría de JPMorgan), tasando el valor total de la filial en unos 20,000 millones de dólares. Igualmente, a raíz del caos, la casa madre aclaró en un comunicado que desiste del plan conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE).

Los puntos clave del proyecto:

Control institucional: La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva.

La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva. Financiamiento récord: Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura.

Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura. El rol de las federaciones: Las asociaciones nacionales no serán accionistas directas de FFE, sino beneficiarias del dinero inyectado. La FIFA ha fijado el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para que aprueben o rechacen la propuesta.

Las razones del enojo de la UEFA con la FIFA