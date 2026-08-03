Indagan a los detenidos por el femicidio de Mailén Antonich: las pruebas en su contra

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años hallada muerta en una playa del sur de Mar del Plata, sumó nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de la fiscalía, sobre la violencia con la que fue asesinada. Este lunes los dos detenidos por el caso: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, serán indagados por el titular de la UFI N° 7 Carlos Russo.

Según el resultado preliminar de la autopsia, la marplatense murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia masiva, con origen en una herida de arma blanca en la zona cervical. Los médicos forenses constataron también múltiples lesiones de arma blanca y heridas defensivas en brazos y piernas, lo que indica que Mailén intentó resistir.

Las pruebas contra los detenidos

La causa también incorporó pericias realizadas sobre los dos acusados, quienes fueron trasladados este lunes por la mañana a la Fiscalía de Mar del Plata para prestar declaración indagatoria.

Los investigadores detectaron lesiones compatibles con un forcejeo en los dos hombres, que podrían corresponder a la resistencia ejercida por Mailén durante la agresión. Las marcas serán sometidas a estudios periciales, mientras que en simultáneo se analizan rastros biológicos y elementos secuestrados en los allanamientos.

Según la reconstrucción del caso, el cuerpo de Mailén fue encontrado desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables, detrás del lugar donde dormían los serenos del predio del balneario Waikiki, que son los dos detenidos hasta el momento.

Las últimas horas de Mailén

La investigación del caso hasta el momento permitió establecer que el sábado 1 de agosto, cerca de las 16, Mailén salió de su casa después de comentarle a sus familiares que asistiría a una entrevista laboral. Antes de irse dejó a sus dos hijos, de 1 y 6 años, al cuidado de sus familiares.

Según la investigación, la joven se trasladó junto a un chofer de una aplicación de viajes, con quien mantenía un vínculo reciente. Los investigadores sostienen que el encuentro habría sido coordinado mediante un contacto previo a través de Facebook, donde habría sido engañada.

Durante la madrugada del domingo, la familia de Mailén acudió a una comisaría para denunciar su desaparición. A las 3.51, un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en un balneario donde presuntamente se realizaría la entrevista laboral. Al llegar al lugar, efectivos policiales observaron a dos hombres que intentaron escapar, aunque fueron detenidos en las inmediaciones del balneario Waikiki.

En el rastrillaje del predio fue hallado el cuerpo de Mailén. La causa fue caratulada desde entonces como femicidio y continúa incorporando pruebas para determinar con precisión qué fue lo que pasó.