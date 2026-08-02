Ver River vs. Rosario Central por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

El Millonario recibe al Canalla en un partidazo.

River recibe este domingo a las 19:15 a Rosario Central, en un partido con sabor a final para ambos equipos, después de un flojo arranque en el Torneo Clausura. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet viene de perder por 1 a 0 frente a Gimnasia en La Plata y sumó su cuarta derrota al hilo, si se cuenta la final perdida ante Belgrano en Córdoba el semestre pasado.

Este semestre lo arrancó de la peor manera con eliminación en la Copa Argentina, tras perder por 3-1 contra Aldosivi, y en la fecha 1 del campeonato liguero perdió ante Barracas Central en el Monumental, por lo que este cruce ante el Canalla será una prueba clave para saber en que momento se encuentra el club de Núñez, que aún no logró encontrar un buen funcionamiento y no juega bien hace tiempo.

Por dónde ver River contra Rosario Central por TV online

Ver partido por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Rosario Central de este domingo 19:15 será tranmitido por ESPN Premium por el Pack Premium.

Coudet manifestó su preocupación por el juego de River

Tras la derrota frente a Gimnasia de La Plata, Coudet fue autocrítico y manifestó su preocupación por el momento del equipo. "Es una de las situaciones más difíciles, no solo acá en River, sino a nivel personal. Es de las veces que más me ha costado hacer jugar a un equipo como quiero que juegue", resaltó el entrenador riverplatense, que no logra encontrar el funcionamiento.

El Millonario no encuentra respuestas.

Y planteó: "Es muy difícil el momento. Hay que trabajar. Tenemos que mejorar mucho, levantar mucho los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no logramos desequilibrar y lastimar en proporción a la cantidad de tiempo que tenemos la pelota. Evidentemente, no estamos derechos, no ligamos nada en estos momentos. Hay que trabajar".

Almirón también se juega su futuro con Rosario Central

Del lado Canalla, las cosas tampoco están del todo bien. Rosario Central lleva cuatro partidos sin ganar (sumando el semestre anterior) en los que solo rescató un punto. Y la crítica está dirigida al entrenador Jorge Almirón, que es fuertemente cuestionado por los hinchas. Esto vuelve el partido frente a River fundamental para su futuro, con vistas a lo que también será el cruce por octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.