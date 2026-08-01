Miles se dan cita en Ámsterdam para celebrar un animado WorldPride a la sombra de ataque en Berlín

Desfile anual de canales en el WorldPride de Ámsterdam

Por Charlotte Van Campenhout y ​Milan Berckmans

ÁMSTERDAM, 1 ago (Reuters) - Cientos de miles de asistentes se congregaron el sábado a lo largo de los canales de Ámsterdam con motivo del evento más emblemático ‌del WorldPride, lo que dio lugar ‌a una bulliciosa celebración y protesta del colectivo LGBT que, según los organizadores y participantes, resultaba especialmente urgente tras el letal ataque de la semana pasada contra el Orgullo de Berlín.

Decenas de barcos engalanados con banderas arcoíris y globos recorrieron la ciudad mientras una multitud vestida con atuendos coloridos los vitoreaba desde la orilla.

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Algunas personas llevaban pancartas, entre ellas una que decía "Make America Gay Again" y otra que rezaba "¡Mismo amor. Mismos derechos!". En una de las ​embarcaciones se podían ver ⁠dos figuras hinchables que se asemejaban al presidente ruso, Vladímir Putin, y al presidente estadounidense, ‌Donald Trump, vestidos con trajes tradicionales neerlandeses y posando como si ⁠se estuvieran besando.

El desfile por los canales es el ⁠momento más destacado del Orgullo de Ámsterdam. La ciudad fue elegida por los organizadores del Orgullo para acoger el WorldPride de este año, ya que se cumplen 25 años desde que ⁠acogió el primer matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido legalmente en el ​mundo. El lema de las dos semanas de actos que se ‌celebran en Países Bajos es "UNIDAD".

MEDIDAS DE SEGURIDAD ‌VISIBLES Y OCULTAS

También asistió el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, el primer primer ministro ⁠abiertamente gay del país, mientras que agentes de policía patrullaban en bicicleta, en motos acuáticas, en barcos y en coches, contribuyendo a garantizar que el evento se desarrollara con seguridad.

Tras el atentado del Orgullo de Berlín del pasado fin de semana, la alcaldesa Femke Halsema ​dijo que Ámsterdam ‌adoptaría medidas adicionales, sin especificar cuáles.

Una persona murió y más de 30 resultaron heridas en Berlín cuando un sospechoso embistió con una furgoneta a la multitud; posteriormente, la policía alemana lo abatió a tiros.

"(La presencia policial adicional) no me molesta en absoluto, solo es una pena que sea necesaria", dijo Tim Cox, ⁠de 55 años, quien añadió que todo el mundo debería ser aceptado tal y como es.

Un portavoz del Orgullo de Ámsterdam afirmó que el refuerzo de la seguridad no alteraría el enfoque en la inclusividad.

"El objetivo del terrorismo es sembrar el miedo, y no debemos ceder ante ello", dijo el portavoz Martijn Albers.

EL ATAQUE DE BERLÍN "DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DEL ORGULLO"

Los sucesos de Berlín aumentaron la motivación de Tré Shawn Griffin para asistir al desfile por los canales.

"La gente intenta intimidarte, quiere ‌que huyas y te escondas. ¿Quieres que me esconda? Voy a salir del armario con más fuerza aún", dijo este estadounidense de 32 años, que lleva varios años viviendo en los Países Bajos.

Julianne van der Heide, de 25 años, que se encontraba en un barco, señaló que el ataque de Berlín no hacía más que demostrar "lo importante y necesario que sigue siendo el Orgullo ‌hoy en día".

Miles de personas asistieron el martes a una ceremonia en memoria de las víctimas del atentado de Berlín, depositando flores en el "Homomonument" de Ámsterdam, un monumento junto al canal dedicado a ‌las víctimas de la ⁠opresión contra los homosexuales, formado por triángulos de granito rosa.

El ataque de Berlín estaría presente en la mente de todos, afirmó Caspar Pisters, de ​la Asociación Neerlandesa del VIH. "Mientras haya personas, habrá personas LGBTQ+, y ninguna cantidad de violencia, ni siquiera un millón de bombas, podrá cambiar eso", afirmó.

Con información de Reuters