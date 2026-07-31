Riquelme sorprendió en Boca con un llamado de atención a los jugadores: "No pueden"

Boca Juniors avanzó en la Copa Sudamericana, pero Juan Román Riquelme dejó una crítica al plantel tras la clasificación en Copa Sudamericana ante O'Higgins.

La clasificación de Boca Juniors a la siguiente fase de la Copa Sudamericana no alcanzó para dejar tranquilidad. Después del sufrido pase por penales frente a O'Higgins, Juan Román Riquelme tomó la palabra en Chile y sorprendió con un llamado de atención mensaje dirigido al plantel. El presidente del club dejó de lado el discurso institucional y habló desde su experiencia como futbolista para marcar un error que, según él, no puede repetirse.

Un día después del partido en tierras trasandinas, Riquelme brindó una conferencia de prensa antes de emprender el regreso a la Argentina. Allí fue consultado sobre el rendimiento del equipo y si las dificultades mostradas por el conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena respondían a una cuestión anímica.

El máximo dirigente de Boca Juniors descartó rápidamente esa explicación y apuntó directamente a un aspecto futbolístico que consideró determinante en el desarrollo del encuentro.

"No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien, porque no has marcado bien, es decir, eso no tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza", remarcó Riquelme al analizar la acción que terminó con el empate de O'Higgins.

Durante su análisis, Riquelme explicó que muchas veces los futbolistas apelan al argumento de la confianza para explicar determinados rendimientos, aunque dejó en claro que, en este caso, no comparte esa mirada. Incluso aclaró que hablaba más desde su pasado como jugador que desde su función como dirigente.

Para el ídolo xeneize, el tanto recibido ante O'Higgins fue consecuencia de una desatención defensiva y no de un problema psicológico. Según manifestó, si el equipo hubiera resuelto correctamente esa jugada puntual, el partido probablemente se habría definido en los 90 minutos y Boca habría evitado el sufrimiento de la definición por penales.

El desgaste por la seguidilla de partidos

Por otro lado, el dirigente se refirió al calendario cargado de partidos en pocos días que tiene el equipo. "Tenemos muy poquito tiempo de descanso. Fíjate que ahora vamos a ir jugando hasta final de agosto sin parar, cada dos o tres días, es decir, es medio difícil", reveló.

En la misma línea, el exjugador dio a entender que tantos encuentros seguidos complican que el entrenador pueda encontrar una identidad en pocos meses de trabajo. "Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue 10 partidos de corrido muy bien, es decir. Nosotros tenemos técnico nuevo, él va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene, pero era importante pasar hoy. Yo creo que es una manera de ir agarrando confianza", concluyó.