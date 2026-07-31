Vencimiento de VTV en agosto 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA y Provincia de Buenos Aires

VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un requisito obligatorio para circular tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, agosto de 2026 llega con novedades importantes: mientras el Gobierno porteño comenzó a implementar una reforma que cambiará el sistema de inspecciones, en territorio bonaerense continúa vigente el calendario habitual de vencimientos según la terminación de la patente.

En este contexto, miles de conductores deberán revisar si les corresponde realizar el trámite durante agosto para evitar multas y poder circular con la documentación al día. Si bien las modificaciones en CABA ya fueron aprobadas, la mayor parte de los cambios se aplicará de forma gradual y, por el momento, la VTV seguirá funcionando bajo el esquema conocido.

Qué patentes deben hacer la VTV en agosto de 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, durante agosto deben renovar la VTV los vehículos con patente que termina en 8, de acuerdo con el cronograma vigente de vencimientos. En CABA, los dominios terminados en 8 tienen como fecha límite el 31 de agosto, mientras que diciembre y enero no registran vencimientos programados.

En la provincia de Buenos Aires también deberán realizar la Verificación Técnica Vehicular durante agosto los vehículos con patentes terminadas en 8, siguiendo el calendario oficial que organiza los vencimientos según el último número del dominio.

En ambos distritos, quienes no realicen la verificación dentro del mes correspondiente podrán efectuarla posteriormente, aunque circular con la VTV vencida puede derivar en sanciones y el vencimiento continuará correspondiendo al mes asignado por la patente.

Qué cambia con la nueva VTV en CABA

La principal novedad de agosto es la puesta en marcha de la reforma aprobada por la Legislatura porteña, que modifica el régimen de inspecciones para vehículos particulares. Sin embargo, la implementación será progresiva y dependerá del vencimiento de las concesiones actuales de las plantas verificadoras, previsto mayormente para fines de 2026.

Entre los cambios más importantes figuran:

La primera VTV para vehículos particulares pasará de los cuatro a los cinco años desde el patentamiento.

Luego de esa primera revisión, la inspección será obligatoria cada dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad.

A partir de los diez años, la verificación volverá a ser anual.

Se habilitará la participación de concesionarias oficiales, importadores y talleres mecánicos independientes que cumplan con los requisitos técnicos.

La documentación podrá acreditarse tanto en formato físico como digital desde el teléfono celular.

El esquema tarifario dejará de tener un precio único cuando comiencen a operar los nuevos prestadores habilitados.

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Hasta que concluya esa transición, quienes deban renovar la VTV deberán seguir solicitando turno y realizando la inspección en las plantas habilitadas, manteniendo las tarifas y el sistema vigente.

Cómo hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, los conductores deben solicitar un turno previo a través del sistema oficial de la Dirección Provincial de VTV antes de concurrir a una planta verificadora habilitada.

Para realizar el trámite es necesario presentar:

Cédula verde o cédula azul.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Título de propiedad del automotor (solo en la primera verificación).

Constancia de CUIT, cuando corresponda.

Comprobante de pago del turno.

También es recomendable concurrir con el vehículo en condiciones mecánicas adecuadas para evitar observaciones que obliguen a repetir la inspección.

Quiénes siguen exentos de pagar la VTV en CABA

La reforma aprobada por la Ciudad mantiene las exenciones que ya estaban vigentes. Continuarán sin abonar la VTV:

Jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y cumplan los requisitos establecidos.

Personas con discapacidad que acrediten las condiciones previstas por la normativa.

Mientras avanza la implementación del nuevo sistema, la recomendación para todos los conductores es verificar la fecha de vencimiento de la VTV, solicitar el turno con anticipación y realizar la inspección dentro del mes asignado según la terminación de la patente.