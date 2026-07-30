Dónde vive Enzo Fernández: así es la lujosa casa del futbolista con Valentina Cervantes en Londres

Enzo Fernández y su familia.

La intimidad de Enzo Fernández y Valentina Cervantes volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que la influencer realizara un House Tour de la casa donde viven junto a sus hijos en Londres. Sumándose a una de las tendencias más populares de las redes sociales, mostró los principales espacios del hogar y reveló detalles inéditos de la rutina familiar desde que el mediocampista argentino se instaló en Inglaterra para jugar en el Chelsea.

Más allá del diseño moderno, los amplios ambientes y las comodidades de la propiedad, hubo un dato que sorprendió tanto a los fanáticos como a los usuarios en redes sociales: la familia no suele permanecer demasiado tiempo en la misma casa. Cervantes explicó que es una decisión impulsada por Fernández, quien disfruta de iniciar nuevas etapas y renovar energías mediante las mudanzas.

Puertas adentro: así es la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

La casa elegida por la pareja se caracteriza por una arquitectura contemporánea, con grandes ventanales que permiten una importante entrada de luz natural, espacios abiertos y una decoración dominada por tonos claros que aportan amplitud y calidez.

La casa de Enzo Fernández en Londres.

Uno de los ambientes más destacados es la cocina, concebida como el corazón de la casa. Se conecta directamente con una amplia despensa repleta de alimentos y con un living de generosas dimensiones pensado para compartir reuniones familiares y momentos cotidianos junto a sus hijos.

En el exterior, la propiedad cuenta con un extenso jardín, una pileta climatizada y una casa del árbol especialmente equipada para que los niños puedan jugar. Sin embargo, fue justamente la piscina uno de los aspectos que más llamó la atención de Cervantes.

"No sé a quién se le ocurre en Inglaterra hacer una pileta afuera. Aunque sea climatizada, te morís de frío", comentó entre risas durante el recorrido que realizó junto a Marley en el programa Por el Mundo.

La curiosa costumbre de Enzo Fernández que obliga a la familia a mudarse

Si bien la casa reúne todas las comodidades imaginables, su pareja sorprendió al revelar que probablemente no permanezcan allí durante demasiado tiempo. "Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa", explicó la influencer.

Luego agregó que el futbolista siente que cada mudanza representa una oportunidad para "renovar energías" y comenzar una nueva etapa, una costumbre que terminó convirtiéndose en parte de la dinámica familiar.

La casa de Enzo Fernández en Londres.

Lejos de tratarse de una necesidad inmobiliaria, la decisión responde a una preferencia personal del campeón del mundo, que disfruta de cambiar de entorno aun cuando la familia ya se encuentra plenamente instalada.

Cómo fue la adaptación de la familia a la vida en Inglaterra

La mudanza al Reino Unido implicó importantes cambios para la familia Fernández-Cervantes. Durante la entrevista, ella recordó con humor las dificultades que atravesó al aprender a conducir con el volante ubicado del lado derecho del vehículo, una experiencia que, según contó, incluso terminó con una rueda dañada en sus primeros días.

La influencer también destacó diferencias culturales que encontró en la crianza de los chicos. Entre ellas mencionó la costumbre inglesa de organizar los cumpleaños infantiles con varios meses de anticipación, una práctica muy distinta a la espontaneidad con la que suelen planificarse este tipo de celebraciones en Argentina.

La casa de Enzo Fernández en Londres.

A pesar de esos desafíos, aseguró que hoy disfrutan plenamente de la vida en Londres. Según explicó, el entorno tranquilo, los espacios verdes y la posibilidad de brindarles una infancia más relajada a sus hijos fueron determinantes para sentirse cómodos en el país. Si bien la decoración y el estilo de cada casa puedan cambiar con el tiempo, Cervantes dejó en claro que hay dos aspectos que considera irrenunciables en cualquier hogar: el orden y la calidez, valores que busca mantener en cada nueva etapa que la familia emprende junto a Fernández.