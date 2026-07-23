Es oficial | Cambió la VTV en CABA: cuáles son los nuevos plazos y todas las modificaciones

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña y promulgada por el Ejecutivo local, aunque su implementación será gradual a medida que venzan las concesiones vigentes de las plantas verificadoras.

La Ciudad de Buenos Aires oficializó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con cambios en los plazos de inspección, la habilitación de nuevos prestadores y un esquema de tarifas que dejará de estar regulado.

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña y promulgada por el Ejecutivo local, aunque su implementación será gradual a medida que venzan las concesiones vigentes de las plantas verificadoras.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, explicó que el objetivo de la reforma es "simplificar el trámite" y ampliar la oferta de lugares donde realizar la revisión técnica, mientras que el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, sostuvo que el nuevo esquema busca modernizar el sistema y mantener los estándares de seguridad vial.

¿Cuáles son los nuevos plazos para hacer la VTV en CABA?

La principal modificación alcanza a los vehículos particulares cero kilómetro. A partir del nuevo régimen, la primera VTV deberá realizarse a los cinco años desde el patentamiento, en lugar de los cuatro años que establecía el sistema anterior.

Además, una vez realizada esa primera inspección, la verificación tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad. Desde ese momento, el control volverá a ser anual. Quienes ya cuenten con una VTV vigente deberán respetar la fecha de vencimiento de su certificado y recién en la siguiente renovación pasarán al nuevo esquema.

La Ciudad aclaró que estos cambios no eliminan la obligatoriedad de la VTV, sino que modifican la frecuencia de los controles para los vehículos más nuevos.

Otra de las novedades es que la revisión dejará de realizarse exclusivamente en las plantas verificadoras concesionadas. Cuando la reglamentación entre plenamente en vigencia, también podrán prestar el servicio talleres mecánicos, concesionarias e importadores que obtengan la autorización correspondiente e integren el Registro Único de Talleres habilitados.

La reforma también elimina el sistema de tarifas reguladas. Cada establecimiento autorizado podrá fijar el valor de la inspección, aunque hasta que concluya la transición seguirán vigentes los precios oficiales actuales.

Otro cambio incorpora la posibilidad de presentar la documentación de la VTV en formato digital, además del certificado y la oblea tradicionales. Para garantizar la calidad de las inspecciones, los talleres deberán cumplir requisitos técnicos específicos, contar con un director técnico matriculado y someterse a controles periódicos.

La normativa mantiene las exenciones del pago para jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de ingresos y valor del vehículo, así como para personas con discapacidad en las condiciones previstas por la legislación vigente.