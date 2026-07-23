Femicidio en Catamarca: imputaron al joven acusado de matar a su madre

La investigación por el brutal asesinato de Norma Varela Tula, la mujer de 61 años hallada sin vida en su vivienda en la provincia de Catamarca, dio un paso clave. En las últimas horas, la Justicia formalizó la imputación contra Joaquín Tula (22), hijo de la víctima y principal sospechoso del crimen, bajo la carátula de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”.

La audiencia imputativa se realizó este miércoles en la Fiscalía de Instrucción de feria. Tula estuvo acompañado por su abogado, Efraín Morcos, pero decidió guardar silencio. Por este motivo, la Justicia dispuso que continúe detenido mientras avanza la causa.

El cuerpo de la mujer fue hallado el pasado domingo por una de sus sobrinas, que horas antes había escuchado una fuerte discusión entre la víctima y su hijo. La escena que encontró al ingresar a la vivienda ubicada en la calle Carlos de la Vega, en el barrio La Chacarita reflejaba la violencia del ataque y dio inicio a una investigación que sumó elementos aterradores contra el acusado.

Según El Ancasti, la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) estableció que Norma murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. De acuerdo a la información que trascendió, el cuerpo presentaba signos de una agresión extrema. Desde el entorno familiar señalaron que la víctima recibió decenas de heridas de arma blanca y que varias de ellas habrían sido infligidas cuando ya estaba fallecida. Además, indicaron que el joven habría reconocido su responsabilidad en el crimen, pero la investigación judicial continúa para esclarecer la mecánica del hecho y determinar todas las circunstancias que lo rodearon.

El acusado se negó a declarar ante la Fiscalía. (Foto: El Ancasti).

El estremecedor testimonio de la sobrina de la víctima

La sobrina de la víctima, identificada como Soledad, relató que vive en una casa ubicada al frente y que el pasado domingo, alrededor de las 12.45, escuchó una fuerte discusión entre su tía y Joaquín.

Según contó, vio llegar al joven acompañado por un amigo y cerca de una hora después observó que abandonó el lugar rápidamente. Más tarde, un hombre que le daba changas al acusado se presentó en su casa para advertirle que algo grave había ocurrido. Según su relato, el joven le habría confesado que había matado a su madre.

Había intentado retenerlo antes de avisar a la familia. Soledad fue directamente a la vivienda y encontró una escena de gran desorden y un posible forcejeo. Al abrir una habitación cerrada con llave, halló finalmente el cuerpo de su tía. La mujer aseguró que la relación entre la madre y el hijo estaba marcada por episodios de violencia desde hacía varios años. "Ella lo echaba de la casa porque era muy violento", sostuvo la sobrina y afirmó que los conflictos eran frecuentes.

Mientras la investigación avanza, Joaquín Tula permanece detenido y a disposición de la fiscalía. La causa quedó caratulada como matricidio y continúa bajo investigación. La Justicia avanza con las pericias y los testimonios para reconstruir la secuencia completa del crimen.