Horóscopo chino de agosto 2026: la predicción para cada signo

Horóscopo chino.

Agosto de 2026 llega con una expectativa especial para quienes siguen el horóscopo chino. Ludovica Squirru, considerada una de las principales referentes de la astrología oriental en la Argentina, explicó que el octavo mes del año concentrará la energía más intensa de todo 2026 gracias a una combinación que promete movimiento y transformación.

El sábado 1° de agosto empezará el mes del Mono dentro del calendario chino. Su influencia se combinará con la energía del Caballo, signo que rige todo 2026, lo que dará lugar a un período favorable para resolver conflictos, destrabar proyectos que permanecían estancados y abrir nuevas oportunidades en los ámbitos laboral, económico y afectivo.

Por qué agosto será un mes clave en el Horóscopo Chino

En la astrología oriental, cada año y cada mes están gobernados por un animal distinto. La interacción entre ambas energías determina el clima general del período y explica por qué algunos meses son considerados especialmente relevantes.

Durante 2026 predomina el Caballo, un signo vinculado con la libertad, la acción, el cambio y la búsqueda de nuevos horizontes. Agosto suma la influencia del Mono, un animal asociado con la inteligencia, la creatividad, la rapidez mental y la capacidad para encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos.

De acuerdo con Squirru, esta combinación convierte a agosto en una etapa ideal para tomar decisiones importantes, reorganizar prioridades y apostar por proyectos que venían demorándose. También será un momento favorable para quienes busquen un cambio laboral, una mejora económica o iniciar nuevos emprendimientos.

La especialista sostiene que muchas situaciones comenzarán a destrabarse durante este ciclo. Sin embargo, remarca que la energía disponible no garantiza resultados por sí sola: cada persona deberá actuar con determinación, flexibilidad y apertura frente a los cambios.

Ludovica Squirru.

Cómo aprovechar la energía del mes del Mono

Squirru explicó que el éxito de este período dependerá en buena medida de la actitud con la que cada persona enfrente las oportunidades que aparezcan. Entre las principales recomendaciones para agosto se destacan:

Revisar objetivos personales y profesionales.

Dejar atrás proyectos que ya no tienen sentido.

Aprovechar oportunidades laborales inesperadas.

Evitar actuar por impulso y planificar antes de decidir.

Mantener una actitud flexible frente a los cambios.

Buscar soluciones creativas para viejos problemas.

La energía del Mono favorece especialmente la adaptación. Quienes logren leer rápidamente los nuevos escenarios podrán sacar ventaja de un contexto que, según la astróloga, será muy dinámico durante todo el mes.

Horóscopo chino de agosto 2026: la predicción para cada signo

Rata

Agosto será un mes de oportunidades para reorganizar la economía y recuperar estabilidad. Según la interpretación de Ludovica Squirru, será un buen momento para negociar, cerrar acuerdos pendientes y fortalecer relaciones que pueden abrir nuevas puertas profesionales.

Búfalo

Después de varios meses de esfuerzo, comenzarán a verse resultados concretos. La recomendación será evitar la rigidez y aceptar que algunos cambios pueden representar una mejora, aunque inicialmente generen incertidumbre.

Tigre

El dinamismo del mes favorecerá la iniciativa. Será un período propicio para comenzar proyectos, asumir nuevos desafíos laborales y dejar atrás situaciones que ya no aportan crecimiento. La impulsividad, sin embargo, podría jugar en contra si no se mide cada paso.

Horóscopo chino.

Conejo

La energía de agosto invitará a salir de la zona de confort. Los vínculos personales cobrarán protagonismo y aparecerán oportunidades para resolver conflictos que parecían difíciles de superar. También será un buen momento para capacitarse o adquirir nuevas herramientas profesionales.

Dragón

Uno de los signos más beneficiados por el mes del Mono. La creatividad y el liderazgo estarán potenciados, facilitando el avance de proyectos personales y laborales. La clave será no dispersar esfuerzos en demasiadas direcciones al mismo tiempo.

Serpiente

Agosto traerá la posibilidad de reorganizar prioridades y recuperar el equilibrio. La intuición será una aliada importante para tomar decisiones económicas y personales. La recomendación será escuchar más y actuar con paciencia.

Caballo

Al ser el signo regente del año, el Caballo vivirá un período especialmente activo. Podrían aparecer propuestas laborales, viajes o cambios importantes. Será un mes ideal para asumir riesgos calculados y avanzar hacia objetivos que parecían lejanos.

Cabra

La energía del Mono impulsará la creatividad y favorecerá los trabajos en equipo. También será un momento propicio para fortalecer vínculos familiares y ordenar cuestiones financieras que permanecían pendientes.

Mono

El protagonista del mes tendrá una energía especialmente favorable. Según las proyecciones de Squirru, será un período de crecimiento personal, nuevas oportunidades y reconocimiento por esfuerzos realizados durante los últimos meses. La recomendación será evitar el exceso de confianza.

Horóscopo chino.

Gallo

La organización será la principal herramienta para aprovechar agosto. El mes ofrecerá posibilidades de crecimiento económico y profesional, aunque exigirá disciplina para sostener los avances. La comunicación jugará un papel fundamental.

Perro

Será una etapa para cerrar ciclos y mirar hacia adelante. Las decisiones tomadas durante agosto podrían influir en el resto del año. La flexibilidad y la apertura frente a nuevas experiencias serán determinantes para aprovechar el momento.

Cerdo

La energía del Mono favorecerá los cambios graduales. Podrían surgir propuestas inesperadas relacionadas con el trabajo o los estudios. También será un buen momento para fortalecer relaciones personales y revisar metas de largo plazo.