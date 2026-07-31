Escándalo en FIFA: Asia se sumó a la UEFA y sentó postura en contra de Infantino

La FIFA recibió otro golpe político después de que Asia respaldara a la UEFA contra el plan de Gianni Infantino y crece la incertidumbre sobre el Mundial.

El escándalo alrededor de FIFA continúa escalando. Después del duro rechazo de la UEFA y la Concacaf, este viernes fue la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) la que decidió oponerse públicamente frente al proyecto impulsado por Gianni Infantino para abrir el negocio comercial del Mundial a inversores privados. Aunque el organismo asiático evitó hablar de un boicot, dejó un mensaje contundente que profundiza el aislamiento del presidente de la FIFA.

La AFC oficializó su postura mediante un comunicado en el que manifestó su respaldo a las preocupaciones expresadas por UEFA y Concacaf respecto al plan denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), la empresa que Infantino pretende crear en FIFA para administrar los derechos comerciales de sus competencias y captar inversiones privadas.

El organismo asiático consideró que la iniciativa genera serias dudas sobre el futuro del fútbol mundial y advirtió que el simple hecho de que se discuta públicamente un posible boicot a los torneos organizados por la FIFA ya representa una señal de alarma para toda la industria.

Infantino junto a Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la AFC,

Si bien la AFC no anunció que abandonará las competencias internacionales, como sí lo hizo la UEFA, su respaldo fortalece el frente opositor que se formó en apenas unos días contra el proyecto de Gianni Infantino.

La crítica de la AFC no fue solo económica

Uno de los puntos más duros del comunicado asiático apuntó contra el procedimiento utilizado por la FIFA para impulsar la propuesta. La AFC sostuvo que el organismo avanzó sin responder las principales inquietudes sobre gobernanza, transparencia y mecanismos de consulta con las asociaciones nacionales.

Por eso, reclamó una revisión urgente de los procesos internos de decisión y pidió que cualquier transformación de semejante magnitud sea debatida con mayor participación de las confederaciones.

Para el fútbol asiático, la discusión excede el aspecto económico. El verdadero debate, según expresaron, pasa por quién controlará el negocio del Mundial durante las próximas décadas y qué grado de participación tendrán las asociaciones miembro en decisiones estratégicas.

La postura coincide con la de la UEFA, que calificó el proyecto como un intento de convertir la Copa del Mundo en un producto financiero, y con la de la Concacaf, que también pidió respetar los canales institucionales antes de avanzar con una reforma de semejante impacto.

Qué propone FIFA Forward Enterprise

El proyecto diseñado por la FIFA contempla crear una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, que administraría los derechos comerciales de los principales torneos del organismo.

Entre ellos aparecen:

Mundial masculino.

Mundial femenino.

Mundiales Sub 17 y Sub 20.

Mundial de Clubes.

Copa de Campeones Femenina.

Derechos de patrocinio, televisión y licencias.

La intención es incorporar capital privado mediante la venta de participaciones minoritarias sobre ese negocio. Según trascendió, la nueva estructura tendría una valuación cercana a los 20.000 millones de dólares y buscaría captar unos 4.200 millones provenientes de inversores de largo plazo.

Uno de los datos que más controversia generó fue la aparición de una empresa vinculada a Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner -yerno del presidente estadounidense Donald Trump- como posible inversor de referencia. Ese componente político alimentó todavía más las críticas alrededor del proyecto.

La oposición ya reúne a la mayoría de FIFA

La incorporación de la AFC cambia por completo el mapa político dentro de la FIFA.

Actualmente:

UEFA reúne 55 asociaciones.

Concacaf cuenta con 41.

AFC agrupa a 47.

En conjunto representan 143 federaciones, una cifra ampliamente superior a la mitad de las 211 asociaciones que integran la FIFA. Si todas ellas mantienen una posición unificada, el proyecto tendría muy pocas posibilidades de ser aprobado sin modificaciones profundas.

Por ahora, Conmebol, la Confederación Africana y la OFC de Oceanía todavía no realizaron un pronunciamiento oficial de semejante contundencia. Sin embargo, la presión sobre Infantino aumenta con cada nueva confederación que decide cuestionar públicamente la iniciativa.

La posibilidad del boicot al Mundial

La mayor preocupación sigue siendo la advertencia formulada por la UEFA, que anunció que ninguna de sus selecciones participará en torneos organizados por la FIFA mientras el proyecto continúe vigente. Europa concentra buena parte de las principales selecciones, ligas y futbolistas del planeta, por lo que un boicot modificaría completamente cualquier competencia internacional.

La AFC evitó llegar tan lejos, aunque reconoció que el simple hecho de que semejante escenario esté sobre la mesa demuestra el deterioro institucional que atraviesa hoy la relación entre la FIFA y varias de sus confederaciones. En paralelo, la entidad presidida por Gianni Infantino insiste en que continuará adelante con el proceso de consulta para que las 211 asociaciones miembro analicen la propuesta antes de emitir su voto.