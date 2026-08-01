Los veterinarios coinciden: sacar a pasear a los gatos unos minutos al día es clave para su felicidad

Las salidas no reemplazan los juegos y rascadores dentro del hogar.

Durante años, el paseo al aire libre fue una actividad exclusiva para perros, pero cada vez más estudios muestran que los gatos también disfrutan salir a explorar. Sin embargo, hacerlo sin supervisión puede exponerlos a peleas, enfermedades o afectar la fauna local, como los pájaros endémicos.

Por eso, los especialistas recomiendan pasear a los gatos de forma controlada, adaptando la salida a la personalidad de cada animal y sin reemplazar el enriquecimiento que deben tener dentro de casa. Esta práctica puede mejorar notablemente su comportamiento y reducir el estrés.

Las salidas con arnés, correa o en espacios protegidos elevan la calidad de vida del felino, disminuyendo conductas como la agresividad, el marcaje o la frustración causada por el aburrimiento. Además, la exploración de nuevos olores y sonidos estimula su mente y contribuye a un mejor equilibrio emocional.

Para los gatos que viven exclusivamente en interiores, salir puede ser una fuente extra de actividad física, especialmente para aquellos con bajos niveles de ejercicio diario. Aunque no todos los felinos se adaptan igual: los más tímidos o territoriales pueden estresarse con estímulos externos, por lo que forzar el paseo puede ser contraproducente.

Pasear reduce la agresividad, el marcaje y la frustración por aburrimiento.

Los expertos aconsejan evaluar el temperamento del gato y comenzar con una introducción gradual. Primero, el animal debe acostumbrarse al arnés dentro de casa, usando refuerzo positivo con premios y juegos. Luego, las primeras salidas deben ser en lugares tranquilos y con pocos estímulos, permitiendo que el gato marque el ritmo, incluso usando mochilas o transportines como refugio.

Los gatos tímidos pueden estresarse con estímulos externos, no los fuerces.

Los consejos para sacar a pasear a tu gato con correa

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Américas en Chile recomienda seguir estos consejos para pasear a tu gato con correa de forma segura:

1. Usá un arnés especial para gatos, cómodo y ajustable, nunca un collar para evitar que se lastime o escape.

2. Acostumbrà a tu gato dentro de casa con sesiones cortas y premios para que asocie el arnés a algo positivo.

3. Optá por lugares tranquilos, evitando perros, ruido o tráfico intenso.

4. Mantené la calma y sigue el ritmo del gato sin obligarlo a avanzar.

5. Supervisá siempre y mantené la correa corta para evitar accidentes.

6. Llevá premios y agua para recompensar y refrescar al animal.

7. Evitá horas de sol intenso para no quemar sus almohadillas.

8. Revisá el arnés antes de salir, asegurándote de que esté bien ajustado.

9. Mantené al día sus vacunas y antipulgas para protegerlo de enfermedades.

10. Respetá los límites del gato, si se asusta o estresa, regresá a casa.

Los veterinarios remarcan que salir al exterior no reemplaza los cuidados dentro del hogar. Juguetes interactivos, rascadores y espacios para explorar siguen siendo esenciales para su bienestar.