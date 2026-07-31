Javier Milei formalizó cambios en la VTV: cómo funcionará desde ahora

El gobierno nacional oficializó una reforma del régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al aprobar cambios en el Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La modificación elimina la obligación de realizar la inspección en plantas específicas y permite que cualquier taller o empresa que acredite capacidad técnica pueda efectuar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tanto para vehículos particulares como para unidades de transporte.

La medida reglamenta la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 24 de julio en el Boletín Oficial, que creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilitó la incorporación de establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

Cambia la VTV: qué anunció el Gobierno

A través del Decreto 689/2026, el Poder Ejecutivo adecuó el artículo 34 del Decreto 779/1995 para incorporar este nuevo sistema al marco regulatorio de la Ley de Tránsito y completar así la implementación normativa de la reforma.

La nueva disposición también actualiza las exigencias técnicas que deberán cumplir los vehículos durante las inspecciones, incorporando criterios vinculados con las condiciones mecánicas y los límites de emisiones en línea con los estándares internacionales vigentes.

En cuanto a la periodicidad de las revisiones, se estableció que los vehículos particulares con hasta diez años de antigüedad deberán realizar la RTO cada dos años, mientras que aquellos con más de una década de uso deberán hacerlo anualmente. En el caso de los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de cargas, la inspección continuará siendo semestral.

La Subsecretaría de Transporte Automotor, dependiente de la Secretaría de Transporte, será la encargada de supervisar el Registro Nacional de Talleres y controlar la calidad de las verificaciones. Además, los establecimientos habilitados deberán remitir en tiempo real los resultados de cada inspección a la base de datos oficial, requisito indispensable para conservar la autorización para operar.