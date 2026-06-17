VTV: el distrito que confirmó que no aplicará los cambios anunciados por el Gobierno nacional

El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO), con el objetivo de ampliar la oferta de centros de control, extender los plazos de las inspecciones y habilitar a talleres particulares para realizar las verificaciones. Sin embargo, las nuevas disposiciones no tendrán aplicación automática en todo el país.

Esto se debe a que la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y a sus reglamentaciones depende de cada jurisdicción. Por ese motivo, las provincias conservan la potestad de mantener sus propios esquemas de control vehicular.

¿Qué provincias no aplicarán los cambios de la VTV?

Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá a la reforma impulsada por la administración nacional y mantendrá el sistema actual de Verificación Técnica Vehicular. De esta manera, seguirán vigentes los plazos y requisitos que rigen actualmente en el distrito.

El gobierno bonaerense ratificó que la VTV continuará siendo obligatoria y que los vehículos deberán cumplir con las revisiones periódicas bajo el esquema provincial vigente. La decisión marca una diferencia con el nuevo modelo propuesto por Nación y abre la posibilidad de que otras jurisdicciones también evalúen mantener sus sistemas propios.

"La desregulación no impacta en la provincia porque es Ley y eso es algo autónomo. Todo vehículo registrado en provincia de Buenos Aires tiene que tener vigente la VTV de la provincia de Buenos Aires. No adherimos al decreto que sacaron en su momento”, señaló el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci.

¿Cuáles son los principales cambios anunciados por el Gobierno nacional?

Entre las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional figura la posibilidad de realizar la revisión técnica en talleres particulares habilitados, sin la obligación de concurrir exclusivamente a las plantas verificadoras tradicionales.

Además, el nuevo esquema prevé plazos más amplios para las inspecciones. La propuesta establece que los vehículos cero kilómetro deban realizar la primera revisión a los cinco años de su patentamiento y que los autos de entre cinco y diez años pasen a efectuar el control cada dos años. Los vehículos más antiguos continuarán sujetos a verificaciones más frecuentes.

No obstante, la implementación efectiva de estas medidas dependerá de la decisión de cada provincia. Por ello, los conductores deberán estar atentos a la normativa vigente en su jurisdicción, ya que la reforma nacional no implica la eliminación de la VTV ni su aplicación inmediata y uniforme en todo el territorio argentino.