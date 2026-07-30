Brasil dilata aprobación de candidato a embajador de Trump, lo que agrava la brecha con EEUU

La embajada de Estados Unidos en Brasilia

Por Gram Slattery y ​Lisandra Paraguassu

WASHINGTON/BRASILIA, 30 jul (Reuters) - El Gobierno brasileño lleva semanas reteniendo la aprobación diplomática formal necesaria para que el próximo embajador ‌de Estados Unidos asuma ‌su cargo, lo que ha enfurecido a los funcionarios de Washington y ha agravado la brecha entre las dos mayores democracias del hemisferio occidental.

Esta disputa podría dejar a Washington sin embajador en Brasilia de cara a las elecciones de octubre, lo que empeoraría las tensiones bilaterales que ya han afectado a los flujos comerciales y ​han dado lugar ⁠a acusaciones de injerencia en los asuntos internos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Daniel Pérez, congresista ‌del estado de Florida y aliado cercano del secretario ⁠de Estado Marco Rubio, fue designado por ⁠Donald Trump el 1 de junio.

La designación se produjo antes de que Estados Unidos solicitara la aprobación de Brasil, indicaron cuatro personas ⁠familiarizadas con el asunto.

Las autoridades de Brasilia consideraron esa omisión ​como una falta de respeto y una ‌violación del protocolo, según dos funcionarios ‌que solicitaron el anonimato para describir conversaciones diplomáticas privadas.

El nombramiento ⁠de Pérez está a la espera de una votación plenaria en el Senado tras haber sido aprobado en comisión la semana pasada, aunque no podrá asumir el cargo hasta que Brasil dé su ​visto bueno.

En ‌los últimos días, algunos responsables del Gobierno de Trump se han mostrado cada vez más exasperados por lo que interpretan como una actitud dilatoria por parte de Brasil, según dos de las fuentes. Una de las personas añadió, ⁠sin dar más detalles, que Washington podría tomar medidas punitivas contra Brasil el viernes si el asunto no se resuelve.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mantiene desde hace tiempo una relación tensa con el Departamento de Estado debido a lo que considera intentos de influir en la política latinoamericana a favor de los conservadores.

Washington, por su ‌parte, ha acusado al Gobierno brasileño de censurar en ocasiones a los conservadores o de inclinar la balanza en su contra en los procedimientos judiciales.

Brasil está investigando a Pérez siguiendo el procedimiento habitual, afirmaron dos funcionarios locales. Uno de ellos añadió que probablemente no se concederá ‌el "agrément" antes de las elecciones del 4 de octubre.

"No estamos diciendo que no vayamos a conceder el agrément, pero no hay un plazo límite", ‌afirmó uno de ⁠los funcionarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil declaró en un comunicado que no haría comentarios al respecto "ya ​que el proceso está amparado por el principio de confidencialidad establecido en la Convención de Viena".

Con información de Reuters