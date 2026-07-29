Ideal para amantes de los libros: llega la décima edición del Festival Internacional de Literatura de Tucumán

Desde 2015, el FILT es el evento literario de mayor envergadura del norte argentino, nuclea el intercambio continuo entre artistas de diferentes trayectorias y geografías, la multiplicidad actividades y una visión democrática y popular de la literatura.
El FILT es encuentro, intercambio y escucha entre los escritores que nos visitan de otras provincias y países, y los lectores, autores y trabajadores del libro que ya viven aquí. Este año nos visitan: Cynthia Rimsky, Luciano Lamberti, Betina González, Santiago Loza, Sol Aliverti y Meliza Ortiz.
También la participación de escritores tucumanos y del noroeste argentino que serán parte de la décima edición: María Lobo, Miguel Velardez, Exequiel Svetliza, Roberto Reynoso, Guillermo Monti, Diego Puig, Valentín Monroy, Guillermo Del Pino, Manuel Martínez Novillo, Elena Burgo de Chazal, Majo Bovi, Florencia Méttola, Verónica Juliano, Hernán Lucero, Pablo Romero, Marco Rossi Peralta, Diego Vargas Lozano, Pedro Noli, Victoria Daona, Pedro Arturo Gómez, Ana Coviello, Diego Armando Diaz, Natalia Zanotta, entre otros.
Programa completo
Viernes 31 de julio
Sala audiovisual
- 16 h. ¡Llegan refuerzos! Encuentro de narración inmersiva por Gustavo Daniel.
- 17 h. Presentación de Pisar el Hielo Negro de Miguel Velárdez. Modera: Fernando Stanich, periodista y Presidente de FOPEA.
- 18 h. Álbum de Autor con Santiago Loza, Betina González, Camila Plaate, Javier Nadal Testa y Rosalba Mirabella.
- 19 h. Mano a mano con Luciano Lamberti. Entrevista por Blas Rivadeneira y Pedro Arturo Gómez
- 20 h. Esos raros libros nuevos: diálogos sobre literatura reciente del NOA. Grimanesa Lázaro, Andy Acuña, Lisandro Esteban, Federico Gómez Moreno. Modera Majo Bovi.
- 21 h. Políticas de la escritura. Riesgos en la literatura actual. Betina González, Luciano Lamberti, Cynthia Rimsky y Pablo Romero. Coordina Sofía de la Vega.
Patio
- 15.30 h. Lectura Cátedra Taller literario. Sofia Flores, Araceli Rovira, Luisina Acosta. Nacho Ortiz y Selena Rodrigo
- 16.30 h. Lectura Asamblea de Letras. Agustina Gatti, Pablo Rodolfo Granero, Camila Issa Osman, Juan Pablo Padilla y Maria del Carmen Bulacio.
- 17.30 h. 3x3. Gabriela Palazzo, Maria del Carmen Pilán, Cecilia Vega, Lucila Haar y Fernando Gallucci.
- 18.30 h. Modelo para armar. Guillermo del Pino, Meliza Ortiz, Valentín Cantón, Adriana Lucero y Lucas García Melo.
- 19.30 h. Lectura de narrativa. Carolina Blanco, Diego Armando Díaz, Erika Chavez, Pedro Zelarayán y Matías Apeztey.
- 20.30 h. Lectura de poesía. Guadalupe Valdez, Nacho Jurao, Tere Orellana, Dardo Solórzano y Natalia Acosta.
MÁS INFO
Sábado 1 de agosto
Sala Audiovisual
-
16 h. Narrativa siglo XX y siglo XXI: catálago EDUNT. Diálogo entre Los azules de Diego Puig y Basura y luna de Elvira Orpheé. Conversan Diego Puig, Exequiel Svetliza, Guadalupe Valdez Fenik y Soledad Martínez Zuccardi
- 17 h. Libro hoy: lectores, industria y mercado. Juan Manuel Frangoulis, Natalia Zanotta, Marito Lavaisse, Juan Lixklett. Coordina: Majo Bovi.
- 18 h. Esos raros libros nuevos: diálogos sobre literatura reciente del NOA. Alfredo Araoz, Meliza Ortiz, Lucía Aragón, Valentin Monroy. Coordina: Facundo Iñiguez
- 19 h. Mano a mano con Santiago Loza. Entrevista por José Villafañe y María José Medina
- 20 h. Pensar el dispositivo. Una discusión sobre géneros literarios: Luciano Lamberti, María Lobo, Sofía de la Vega, Sol Aliverti Coordina Arantxa Laise.
- 21 h. Mano a mano con Cynthia Rimsky. Entrevista por Guillermo Monti y Verónica Juliano
- 22:30 h. LECTURA NOS VEREMOS LA PRÓXIMA VEZ: Santiago Loza, Natalia Zanotta, Guillermo Siles, Cecilia Vega, Luciana García Barraza
Patio
- 15:30 h. Lectura taller literario. Sofía Marti, German Saavedra, Ana Cristina Villa, Sabrina Cecilia Calizaya, Mateo Francisco Godoy Asis y Malvina Cilley.
- 16:30 h. Lectura Asamblea de Letras. Natasha Luna Roldan, Carla Alejandra García Paolini, Augusto Lagiglia, Amparo Álvarez Romero, Alejandro Abdo Saad
- 17: 30 Oficio del escritor. José Dietrich, Grimanesa Lázaro, Manuel Martínez Novillo, Diego Vargas Lozano y Florencia Méttola.
- 18: 30 Lectura Narrativa. Zoé Palacio Parra, Juliana Escobedo, Valentina Concha, José Jiménez y Manuel Rivas.
- 19.30 Lado B. Elena Burgo de Chazal, Leopoldo Silva, Marco Rossi Peralta, Roberto Reynoso y Bruno Juliano.
- 20: 30 Modelo para armar. Sergio Olivera, Hernán Lucero, Silvina Bach, Luis Acardi y Ana Coviello.
- 21:30 h. Lectura de poesía. Octavio Cárdenas, Mariano Martinez, Paula Gallegos, Mel Martinez Zulli y Natasha Garbushian.
- 23:00 - 03:00 h. ¡FIESTA POR LAS DIEZ! Dj Val Mitrov