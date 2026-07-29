Escándalo: Ángel de Brito reveló a qué figura no quiere Canal 9

El conductor Ángel de Brito lanzó un bombazo sobre Canal 9 y una de sus figuras al aire.

Durante una transmisión en vivo del programa de streaming Bondi Live, Ángel de Brito reveló un dato inédito sobre la relación entre Canal 9 y Florencia de la V. El comentario del conductor no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Todo comenzó cuando hablaron de las vacaciones de Edith Hermida y de los cambios que realizará Bendita TV durante su ausencia. En ese contexto, contaron que distintos conductores del canal ocuparán su lugar de manera rotativa hasta su regreso. Ángel explicó que ese martes estuvo Fabián Doman y que, además, Julián Weich también participará como conductor invitado durante la semana.

Fue entonces cuando Denise Dumas le preguntó si Carmen Barbieri también iba a formar parte de esa rotación. En ese sentido, Ángel respondió: “A Carmen no me la nombró Pilar, pero a la que no quieren es a Flor de la V”. La declaración llamó la atención porque se da en medio de otro momento complicado para la conductora. En los últimos días trascendió que Canal 9 decidió reducir la duración de Los Profesionales de Siempre, el ciclo que encabeza Flor desde hace varios meses.

Canal 9 decidió acortar el ciclo de Flor de la V en la señal

Anteriormente Ángel de Brito anunció que la emisora decidió recordar el ciclo de Los Profesionales de Siempre luego de analizar los números de rating de los programas de la tarde: “Mariana hizo 2.2 con DDM y Los Profesionales de Siempre con 1.3, que anda ahí”.

Luego reveló que el programa reducirá su duración a partir de una modificación en la programación del canal: “Ahora le sacaron media hora a Flor de la V”. Sin embargo, aclaró que el ciclo continuará al aire y que, pese al recorte, seguirá teniendo una extensa duración: “Igual es largo, dura dos horas”.