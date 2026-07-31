Los aumentos que llegan en agosto 2026: transporte público, alquileres, prepagas, servicios y más

Cuánto aumentan las cosas en agosto

Agosto de 2026 comenzará con una nueva ronda de aumentos que afectará a distintos servicios y consumos cotidianos. Desde el 1° de agosto entrarán en vigencia nuevas tarifas para el transporte público, los alquileres, la medicina prepaga, los peajes, los colegios privados y otros servicios, lo que volverá a presionar sobre el bolsillo de los consumidores.

En la mayoría de los casos, las subas responden a mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación o a resoluciones adoptadas por organismos públicos y empresas prestadoras.

Transporte público: aumentan colectivos, trenes y subte

Los usuarios del transporte público volverán a pagar tarifas más altas durante agosto. En los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires, el aumento será del 3,9%, mientras que las líneas provinciales de Buenos Aires tendrán una actualización del 4,4%.

Colectivos en CABA

Con SUBE registrada, las tarifas serán:

Hasta 3 km: $852,90 .

. Entre 3 y 6 km: $947,71 .

. Entre 6 y 12 km: $1.020,71 .

. Más de 12 km: $1.093,77.

Colectivos en Provincia de Buenos Aires

Hasta 3 km: $1.111,19 .

. Entre 3 y 6 km: $1.250,08 .

. Entre 6 y 12 km: $1.388,98 .

. Entre 12 y 27 km: $1.666,78 .

. Más de 27 km: $1.959,58.

Las líneas nacionales, en tanto, mantendrán sin cambios sus tarifas.

Cuánto aumentan los servicios regulados

Trenes

El Gobierno nacional también dispuso un aumento del 10,5% para los trenes metropolitanos. Los nuevos valores con SUBE registrada serán:

Primera sección: $420 .

. Segunda sección: $586 .

. Tercera sección: $729.

Subte

El boleto del subte aumentará 3,9% y pasará a costar:

$1.684 con SUBE registrada.

con SUBE registrada. $2.541,10 con SUBE sin registrar.

El Premetro tendrá una tarifa de $567,35.

Alquileres: nuevos ajustes para los contratos vigentes

Los contratos que todavía se actualizan mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL) volverán a incrementarse durante agosto. Las actualizaciones previstas son:

Anual: 31,52%.

31,52%. Trimestral: 8,96%.

8,96%. Cuatrimestral: 12,14%.

12,14%. Semestral: 16,58%.

En los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres, el incremento anual rondará el 34,95%, según el índice correspondiente.

Prepagas: cuánto aumentarán las cuotas

Las empresas de medicina prepaga ya informaron nuevos ajustes para agosto.

Entre los principales incrementos se destacan:

OSDE: 1,9%.

1,9%. Avalian: 1,9%.

1,9%. Hospital Italiano: 1,9%.

1,9%. Hospital Alemán: 1,9%.

1,9%. Swiss Medical: entre 1,8% y 2%.

entre 1,8% y 2%. Galeno: 2,6%.

2,6%. Omint: 2,9%.

2,9%. Sancor Salud: entre 1,9% y 2,9%.

entre 1,9% y 2,9%. Medicus: 2,39%.

En algunos casos también se actualizarán los copagos.

Aumentos de agosto confirmado

Colegios privados

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal subirán 5,5% durante agosto. En la Ciudad de Buenos Aires todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles.

Peajes

Las autopistas administradas por AUSA también actualizarán sus tarifas.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos abonarán:

Horario normal: $4.610,98 .

. Hora pico: $6.534,52.

En la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de:

$1.921,05 en horario normal.

en horario normal. $2.716,64 en hora pico.

Agua, luz y gas

El servicio de agua potable prestado por AySA tendrá un aumento del 3%, por lo que la factura promedio ascenderá a $32.745,74 para los usuarios del AMBA.

En tanto, el Gobierno nacional deberá oficializar en los próximos días los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas, que también registrarán actualizaciones durante agosto.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones comenzaron a informar nuevos ajustes para sus clientes. Los servicios de internet, televisión por cable y telefonía tendrán incrementos de alrededor del 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá de cada compañía y del plan contratado.

Con estas actualizaciones, agosto volverá a presentar una fuerte concentración de aumentos en servicios esenciales, que impactarán directamente en el presupuesto mensual de los hogares argentinos.