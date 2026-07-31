Aumentan la luz y el gas en agosto: de cuánto será el impacto en las facturas

Las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar desde este sábado 1° de agosto. El Gobierno oficializó los aumentos en los cuadros tarifarios para la energía eléctrica del AMBA en el caso de Edenor, Edesur, y del gas para todo el país, que se traducirán en una suba promedio del 1,8% en las facturas eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,99% en las boletas de gas a nivel nacional.

Las modificaciones fueron formalizadas por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) mediante cuatro resoluciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Los incrementos alcanzarán tanto a los usuarios residenciales sin subsidios como a los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En el servicio eléctrico, el organismo aprobó los nuevos cuadros de Edenor y Edesur. El Costo Propio de Distribución —la remuneración que reciben las compañías por prestar el servicio— aumentará un 1,78% para Edenor y un 1,71% para Edesur respecto de julio. Sin embargo, al considerar todos los componentes de la boleta, la Secretaría de Energía estimó que el impacto promedio final sobre las facturas del AMBA será del 1,8%.

El ajuste combina una nueva cuota de las revisiones tarifarias aprobadas en 2025 con la actualización mensual por inflación. Para esta última se tuvieron en cuenta las variaciones de junio del Índice de Precios Internos al por Mayor, que fue del 1,08%, y del Índice de Precios al Consumidor, que alcanzó el 1,89%.

Gas: cuánto subirá en agosto y qué pasará con el subsidio

En el caso del gas, el ENReGE autorizó los nuevos cuadros tarifarios de Metrogas, que presta el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, y de Naturgy Noa, que opera en provincias del noroeste. Según la información oficial, las facturas tendrán un incremento promedio del 2,99% tanto en el AMBA cono en el resto del país.

Las nuevas tarifas incorporan otra de las 31 cuotas mensuales de las revisiones quinquenales de las distribuidoras, la actualización mediante índices de precios y, por primera vez bajo el nuevo esquema, las diferencias entre el costo real del gas comprado por las empresas y el valor previamente reconocido en las boletas. Esas diferencias pasarán a calcularse e incorporarse cada dos meses.

Para amortiguar el impacto durante los meses de mayor consumo por el frío, el Gobierno mantendrá en agosto las bonificaciones extraordinarias para los hogares vulnerables. Los beneficiarios del SEF conservarán un descuento adicional del 25% sobre el precio del gas natural y del gas propano distribuido por redes, mientras que en electricidad seguirá vigente una bonificación extra del 16,59% sobre el consumo base subsidiado.

En agosto, ese bloque protegido será de hasta 300 kWh mensuales para la electricidad. Por encima de ese límite, el consumo excedente será facturado sin la bonificación correspondiente.