Ni caña con ruda ni ofrendas: el ritual de la Pachamama que gana protagonismo el 1 de agosto.

Cada 1 de agosto, miles de personas en Argentina, Bolivia y Perú celebran el Día de la Pachamama, una fecha dedicada a honrar a la Madre Tierra según la cosmovisión andina. La jornada está marcada por rituales de agradecimiento y pedidos de prosperidad, salud y abundancia para el ciclo que comienza, entre los que se destacan las ofrendas, la tradicional caña con ruda y el sahumado del hogar.

Para muchas familias, esta fecha representa una oportunidad para conectar con la naturaleza y renovar simbólicamente las energías de la casa antes de atravesar el mes de agosto, considerado un período de transición dentro de las creencias populares.

El ritual del sahumado: cómo hacerlo el 1 de agosto

Uno de los rituales más difundidos durante el Día de la Pachamama es el sahumado, una práctica ancestral que consiste en recorrer la vivienda con humo de plantas aromáticas para purificar los ambientes y preparar el hogar para un nuevo ciclo.

La tradición indica que el humo funciona como un símbolo de limpieza espiritual y de conexión con la naturaleza, por lo que muchas personas aprovechan esta fecha para despedirse de las energías negativas y dar la bienvenida a nuevos proyectos.

Uno de los rituales más difundidos durante el Día de la Pachamama es el sahumado.

Para realizar el ritual suele utilizarse un sahumador de barro, un recipiente resistente al calor o una vasija metálica con carbón encendido. Sobre las brasas se colocan distintas hierbas hasta que comienzan a liberar humo.

Entre las más elegidas se encuentran: Romero, Ruda, Laurel, Lavanda, Salvia, Incienso natural, Copal y Palo santo proveniente de fuentes autorizadas y sostenibles. También hay quienes agregan hojas de eucalipto, pétalos de flores secas o cáscaras de cítricos deshidratadas para intensificar el aroma.

Paso a paso para sahumar la casa

Antes de comenzar, se recomienda ordenar los ambientes y abrir puertas y ventanas para favorecer la circulación del aire. Luego, el ritual suele seguir estos pasos:

Encender el carbón o el sahumerio. Colocar las hierbas sobre las brasas. Recorrer lentamente cada habitación con el humo. Insistir en las esquinas, puertas y ventanas. Acompañar el recorrido con palabras de agradecimiento o deseos para el nuevo ciclo. Finalizar dejando que el humo salga por las ventanas abiertas.

En muchas tradiciones, el recorrido comienza desde la puerta principal y continúa en el sentido de las agujas del reloj, aunque este detalle puede variar según las costumbres familiares o regionales.

Qué simboliza el sahumado

Dentro de la cosmovisión andina, el humo representa un puente entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. Por eso, el objetivo del ritual no es solo "limpiar" la casa, sino también generar un ambiente de armonía, equilibrio y gratitud para afrontar el nuevo período. Más allá de las creencias espirituales, muchas personas viven este momento como una instancia de reflexión, agradecimiento y renovación personal.