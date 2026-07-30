La cúpula de la Unión Europea reaccionó con firmeza ante el incidente militar en la frontera oriental del bloque por la caída de un proyectil ruso en suelo polaco durante una masiva incursión aérea contra el oeste de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa; condenaron de manera enfática el episodio al calificarlo como una provocación inaceptable y una amenaza directa para la seguridad del continente.

"Es otra violación inaceptable del espacio aéreo de la UE causada por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania. La Unión Europea está ayudando a Kiev a ganar esta guerra de todas las formas posibles", afirmó Ursula von der Leyen. El hecho se produjo durante la noche del miércoles, cuando las fuerzas armadas de Moscú desencadenaron un ataque combinado sobre infraestructura ucraniana.

De acuerdo con las denuncias formalizadas por las autoridades de Varsovia, un misil de crucero modelo Kh-101 violó el espacio aéreo soberano de Polonia y terminó impactando en su territorio. El primer ministro polaco, Donald Tusk, precisó que las defensas aéreas estaban preparadas para interceptar el proyectil si no hubiera caído antes, y confirmó haber entablado conversaciones inmediatas con la OTAN y aliados internacionales.

Las máximas autoridades europeas expresaron su plena solidaridad tanto con el Gobierno polaco como con el pueblo ucraniano. En sus intervenciones públicas, la titular del Ejecutivo comunitario enfatizó la urgencia de consolidar una sólida arquitectura de seguridad europea por tierra, mar y aire para contener las maniobras de las tropas de Vladímir Putin en los límites de la alianza atlántica.

Por su parte, Costa remarcó que la incursión en Polonia demuestra nuevamente que las agresiones del Kremlin trascienden el teatro de operaciones ucraniano. El dirigente portugués envió un mensaje de condolencias a las víctimas de los bombardeos nocturnos y ratificó la determinación de los Veintisiete de sostener un frente unido ante la escalada militar. "El ataque masivo demuestra una vez más que la agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de toda Europa. La UE está intensificando su apoyo a Ucrania para reforzar su defensa aérea, antimisiles y antidrones", enfatizó.

Coordinación con la OTAN y mayor apoyo militar a Kiev

La gravedad del evento aceleró los mecanismos de consulta dentro de la OTAN. Tras la confirmación del impacto del misil Kh-101 en suelo polaco, la diplomacia europea ratificó que intensificará el envío de equipamiento técnico y militar a Ucrania, focalizado prioritariamente en el fortalecimiento de los sistemas de interceptación y en la transferencia de capacidades contra aeronaves no tripuladas.

El episodio eleva la tensión en el flanco este de Europa en momentos en que la Alianza Atlántica mantiene reforzada la vigilancia de sus fronteras. Las autoridades continentales concluyeron que el apoyo a Kiev no solo busca repeler la invasión sobre territorio ucraniano, sino garantizar la integridad territorial y el espacio aéreo de los países miembros de la Unión Europea.

Con información de EuropaPress.