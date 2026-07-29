River lanzó su nueva camiseta para el 2026: fotos, cuánto vale y cuándo la estrena

River Plate presentó este miércoles 29 de julio su nueva camiseta a través de las redes sociales y ya está a la venta. En la previa del duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, el "Millonario" tiene su renovado Manto Sagrado que podrá vestir en lo que resta del 2026. A su vez, se conocieron detalles de cuándo será la primera vez que el plantel de Eduardo "Chacho" Coudet la usará por primera vez de manera oficial.

Cómo es la camiseta nueva de River en julio de 2026

Tal como filtró el sitio Footy Headlines meses atrás, la casaca del elenco de Núñez cuenta con la tradicional banda roja de su indumentaria, pero con un cambio importante que quedó demostrado en las imágenes que ya dan vuelta por las redes sociales. La ropa titular de River tiene detalles como dos líneas negras que acompañan la banda en la misma dirección atravesando de izquierda a derecha el torso de quien la vista. Por otro lado, el cuello es del mismo color -que también predomina en las mangas- y redondeado, no estilo chomba como apareció en enero de este año.

Cuánto vale la nueva camiseta de River y cuándo la estrena

En cuanto a la titular versión jugador desde la web de RiverID y a través de Adidas para hombres tiene un valor de $229.999 -la común $149.999-, mientras que la de manga larga en versión jugador tiene un valor de $259.999 y la restante $179.999. Por otro lado, el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $109.999 o $79.999 el común y las medias $24.999. Además, la mencionada indumentaria para mujeres vale $139.999. La vestimenta para los niños, por último, está valuada en $109.999, y el short cuesta $69.999.

En cuanto a la primera vez que la usará el "Millonario" será nada más y nada menos que contra Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 29 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura. El elenco de Núñez buscará dejar atrás rápidamente la durísima derrota como local ante Barracas Central en el Monumental y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Aldosivi. Por supuesto, lo que suceda será determinante en el futuro de Eduardo Coudet al frente del plantel.

River presentó su nueva camiseta titular

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El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Lobo" platense este miércoles 29 de julio desde las 19.15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro de este cotejo será Leandro Rey Hilfer y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en el Monumental, el local se impuso por 2 a 0 con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió su contrato con el club de Núñez recientemente.