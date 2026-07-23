Los refuerzos de River en julio de 2026: los fichajes, uno por uno

Otamendi con la camiseta de River.

River Plate afrontará el segundo semestre de 2026 con una renovación importante en su plantel. Luego de un mercado de pases intenso, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo logró cerrar la llegada de futbolistas de experiencia internacional, jugadores con pasado en el club y nombres que apuntan a reforzar distintos sectores del equipo, con el ojo puesto en darle sun salto de calidad al plantel.

Con el objetivo de pelear la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, el Millonario apostó por incorporar jerarquía en defensa, mitad de cancha y ataque, aunque en el comienzo del semestre sufrió la eliminación por Copa Argentina. Hasta el momento, son cinco los refuerzos confirmados que ya se sumaron al plantel y comenzaron a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Los refuerzos de River para el segundo semestre de 2026

Nicolás Otamendi

La incorporación de mayor impacto fue la de Nicolás Otamendi. El defensor campeón del mundo llegó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Benfica de Portugal, luego de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato. A los 39 años, el zaguero firmó con River hasta el 31 de diciembre de 2027 y cumplió uno de los grandes anhelos de su carrera al vestir la camiseta del club del que es hincha.

Otamendi con la camiseta de River.

Mauro Arambarri

Otro de los nombres importantes es Mauro Arambarri. El mediocampista uruguayo fue adquirido de manera definitiva desde Getafe de España en una operación que demandó 6 millones de euros. River compró el 100% de la ficha, repartida entre el club español (50%), Boston River (30%) y el propio futbolista (20%). El volante firmó contrato hasta diciembre de 2029 y llega para reforzar una zona clave del equipo.

Arambarri en la presentación.

Giovanni González

En defensa también se sumó Giovanni González. El lateral derecho uruguayo, que venía de jugar en Krasnodar de Rusia, apareció como una de las sorpresas del mercado, ya que su nombre no había trascendido durante las negociaciones. River desembolsó apenas 300 mil dólares para quedarse con la totalidad de su pase y el defensor estampó la firma hasta el 31 de diciembre de 2027.

Lucas Beltran

El ataque también tendrá caras conocidas. Lucas Beltrán regresó al club luego de que River alcanzara un acuerdo con Fiorentina de Italia. Una vez resuelta la decisión del delantero, la operación se concretó mediante un préstamo por un año con un cargo de 500 mil euros. Además, el convenio incluye una obligación de compra de 6.700.000 euros por el 55% de la ficha si se cumplen determinados objetivos deportivos.

Rafael Santos Borré

La otra gran vuelta es la de Rafael Santos Borré. El delantero colombiano regresó al Millonario tras la compra de su pase a Inter de Porto Alegre por 2.500.000 dólares. El acuerdo contempla además una serie de objetivos que podrían elevar la cifra en un millón de dólares adicional, aunque las condiciones para que eso ocurra son consideradas de difícil cumplimiento. El atacante firmó contrato por las próximas tres temporadas.

Ángel Correa

Los mexicanos cedieron y terminaron llegando a un acuerdo total con sus pares de Nuñez en una operación que, por todo concepto, llegará a los 15 millones de dólares.