Grabois, rumbo a 2027: "Tenemos la misión de sacar a Milei de la Casa Rosada”

El dirigente social Juan Grabois aseguró que en las próximas elecciones presidenciales 2027 el peronismo tiene la "misión histórica de sacar a Milei de la Casa Rosada" porque representa "la punta de lanza de un planteo deshumanizante, antidemocrático y regresivo en términos de derechos". Si bien destacó que el frente opositor debería ser "homogéneo", también remarcó que lo más importante es "sacar a este tipo" del Gobierno.

"Nosotros tenemos una misión histórica que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. De la mejor manera que una estrategia de poder y electoral nos permita", dijo Grabois en diálogo con El Destape1070.

Para el líder de Patria Grande, en gran parte de la oposición hay un "objetivo superior y patriótico" que se condensa en "sacar a Milei del Gobierno", un propósito que hará confluir a distintos espacios y dirigentes en una alianza. "No sería una cuestión del mal menor, hay una distancia tan grande de lo que representa Milei y cualquier persona del campo democrático", planteó.

Grabois subrayó que habrá una "tensión entre la nitidez y la amplitud" que deberá ser discutida entre distintos actores de la oposición actual para llegar a un consenso. "Vamos a tener que atravesar y buscar una forma sintética que permita una potencia. No es fácil", agregó y luego expresó que se postularía a una PASO o apoyaría "apasionadamente" a un candidato.

Por otro lado, el dirigente social se quejó de que hay dirigentes políticos e intelectuales que actualmente viven "más o menos bien" y que "no sienten en el cuerpo" las consecuencias del modelo económico mileísta. "No vive endeudada como millones de argentinos. No está angustiada por elegir entre comer y pagar alquiler. No tiene que hacer 450 viajes en Uber o Rappi para llegara fin de mes", enumeró.

Y después concluyó: "Ojalá tengamos la suficiente flexibilidad táctica para poder sacar a quien es la punta de lanza de un planteo deshumanizante, antidemocrático y regresivo en términos de derechos".

Un frente con Miriam Bregman

El fundador del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) también señaló que "preferiría un frente homogéneo ideológicamente" con dirigentes de izquierda como Miriam Bregman adentro. "Lo tengo clarísimo. No tengo ninguna duda. Yo puedo tener las diferencias que sea... pero que crezca Miriam y que no crezca Villarruel, ¿Cómo no voy a estar de acuerdo?", apuntó

En esa línea, siguió: "En un momento de reacción y reflujo donde crece la derecha y ultra derecha, que haya un sector que tironee para la izquierda es bienvenido. Ojalá podamos unirnos, es complejo, pero para mí es muy importante que haya mayor nivel de homogeneidad".