El Roña Castro se la pudrió a Maravilla Martínez: "Lo cagaría a trompadas"

Jorge Fernando "Roña" Castro dio que hablar nuevamente en el mundo del boxeo. No por sus actos benéficos en comedores para gente necesitada ni tampoco por subirse a un ring. Lejos está el excampeón del mundo de volver a pelear, pero sí es contundente a la hora de hablar como lo fue con Sergio "Maravilla" Martínez. Este último, afín al gobierno de Javier Milei, fue invitado a pelear por "Locomotora" pero sólo le respondió con una frase vacía en redes sociales.

El Roña Castro destrozó a Maravilla Martínez

A través del ciclo Ktarsis Reloaded, Castro hizo referencia a su colega y posteriormente lo invitó a pelear. "Salió de la nada. Habla de los kukas, esto, lo otro... se fue a matar el hambre a España. ¿Por qué mierda no se va a vivir ahí? Se hizo la plata, acá se hizo el deportista. Salió de una villa de Quilmes, estaba viviendo en un garage. Entonces no podés hablar así, no podés hablar de tu país, sabés que la gente se está cagando de hambre y él claro, como hizo unos mangos... 'pues, coño' se hace el gallego", esbozó.

Posteriormente, lo retó a enfrentarse sin filtro: "Lo cagaría a trompadas, le pegaría en la boca por bocón. Sos argentino, no sos español, loco. Hiciste la carrera en Argentina y te fuiste a España,que te mató el hambre, pero sos argentino, poné el pecho. Lo invité por todos lados, lo pelearía en la calle para que la gente vea un ratito". Con respecto al pasado en Europa de "Maravilla" que el "Roña" menciona, tiene que ver con la decisión de Martínez de viajar allí en los inicios de su carrera, más precisamente en plena crisis del 2001.

La insulsa respuesta de Maravilla Martínez en redes al Roña Castro

Las declaraciones de Castro no tardaron en hacerse virales ya que se trató de un desafío para "Maravilla". Por supuesto, el video le llegó a Martínez que no dudó en expresarse, ganándose así miles de críticas y likes. El "No vuelven más", sumado a un emoji, fue suficiente para el quilmeño a la hora de contestar y tuvo varias respuestas negativas.

La respuesta de Jorge "Roña" Castro a Sergio "Maravilla" Martínez

La verdad del paso de Maravilla Martínez por España tras la crisis del 2001

El nacido en Quilmes dejó el país en el año 2001 en medio de la crisis para irse a España a buscar nuevas oportunidades. El paso fue positivo para su carrera a pesar de que poco antes de emigrar se consagró campeón argentino. "Maravilla" hizo su camino en el Viejo Continente para más tarde llegar a lo más alto del boxeo, pero no la pasó bien tampoco en suelo español. Sus primeros años allí fueron difíciles y con el paso del tiempo se afianzó no sólo en dicha nación, sino en el deporte de los puños que más tarde lo convirtió en estrella.