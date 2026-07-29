Mercados en rojo: caen los bonos argentinos y el riesgo país se acerca a los 450 puntos

Los activos financieros argentinos atraviesan una nueva jornada de pérdidas este miércoles, en un escenario marcado por la creciente incertidumbre internacional. La combinación de la tensión geopolítica en Medio Oriente y la expectativa por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a incrementar la aversión al riesgo, afectando a los bonos y acciones locales.

En este contexto, el riesgo país volvió a avanzar y se ubicó cerca de los 450 puntos básicos, impulsado por la caída de los títulos de deuda soberana. Al mismo tiempo, el dólar continúa en valores elevados, mientras los inversores monitorean la licitación de deuda por $8,5 billones impulsada por el Tesoro y la reciente pausa del Banco Central en la compra de divisas.

Acciones y bonos registran bajas

La Bolsa porteña también opera con saldo negativo. El índice S&P Merval retrocede un 0,8% y se ubica en 3.228.780 puntos, mientras que medido en dólares pierde un 0,5%, hasta los 2.024 puntos.

Entre las acciones con mayores retrocesos aparecen Grupo Supervielle (-2,29%), Grupo Financiero Galicia (-2,04%), BBVA (-1,70%) y Banco Macro (-1,38%). En contraste, YPF logra avanzar 1,64%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (0,32%) y Banco de Valores (0,08%).

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también muestran mayoría de bajas. Las pérdidas son encabezadas por Grupo Supervielle (-2,23%), Banco Macro (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,4%) y BBVA (-1,01%). Entre las excepciones figuran IRSA (1,40%), YPF (1,34%), Telecom (0,33%) y Edenor (0,26%).

La deuda soberana tampoco escapa a la tendencia negativa. Los bonos en dólares registran caídas de hasta 0,8%, lideradas por el Global 2038. También retroceden el Bonar 2029, el Bonar 2035 y el Global 2035, todos con bajas cercanas al 0,4%. Como consecuencia, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan asciende a 446 puntos básicos, cinco unidades por encima del cierre anterior.

El dólar permanece en niveles elevados

En el mercado cambiario, las cotizaciones se mantienen relativamente estables. En el Banco Nación, el dólar oficial continúa en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta, sin modificaciones respecto de la rueda previa.

Por su parte, el dólar mayorista se negocia a $1.497, tres pesos por debajo del cierre del martes. El dólar blue cotiza a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, con un incremento de $5.

En los mercados financieros, el dólar MEP opera en torno a $1.528, con una baja de $6, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.591, unos $10 por debajo del cierre de la jornada anterior.

El Banco Central interrumpió su racha de compras

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la decisión del Banco Central de no adquirir divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), algo que no ocurría desde el 2 de enero.

La autoridad monetaria informó que este martes no realizó compras, poniendo fin a una secuencia de 135 ruedas consecutivas incorporando dólares a las reservas internacionales. Al cierre de la jornada, las reservas brutas se ubicaron en U$S 48.391 millones, tras registrar una caída diaria de U$S 231 millones.

Desde el inicio del programa de acumulación de reservas, el BCRA incorporó U$S 13.128 millones, de los cuales U$S 1.963 millones corresponden al saldo acumulado durante julio.

La interrupción de las compras coincidió con la visita a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó públicamente la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales implementada por el Gobierno.