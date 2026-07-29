Los beneficios de poner un frasco con lentejas en casa durante el mes de agosto, según el Feng Shui

El ritual con lentejas para atraer abundancia en agosto.

Agosto es considerado por muchas personas un mes ideal para renovar energías y comenzar nuevos ciclos. En ese contexto, una de las prácticas de Feng Shui que más ganó popularidad consiste en colocar un frasco de vidrio con lentejas en un sector específico de la casa como símbolo de prosperidad y abundancia.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que este ritual tenga efectos reales sobre la economía o la energía de un hogar, dentro del Feng Shui las lentejas ocupan un lugar especial por su fuerte valor simbólico. Su forma redondeada recuerda a pequeñas monedas y, por eso, se las relaciona con la multiplicación de los recursos, la estabilidad económica y la llegada de nuevas oportunidades.

¿Por qué se recomienda hacerlo en agosto?

Según quienes practican el Feng Shui, agosto representa un momento oportuno para establecer nuevas intenciones antes del cambio de estación y renovar el flujo de energía dentro del hogar. El ritual del frasco con lentejas busca acompañar ese proceso mediante un elemento cotidiano que simboliza crecimiento y abundancia.

Dentro de esta filosofía oriental, colocar un frasco con lentejas puede ayudar a:

Representar la prosperidad y el crecimiento económico.

Recordar las metas financieras y personales.

Favorecer un ambiente asociado con la abundancia y el orden.

Reforzar la intención de atraer nuevas oportunidades.

Mantener el foco en la estabilidad y el equilibrio del hogar.

Dónde colocar el frasco

La recomendación más difundida es utilizar un frasco transparente de vidrio, llenarlo aproximadamente hasta tres cuartos de su capacidad con lentejas secas y ubicarlo en el sector sureste de la vivienda, conocido en el Feng Shui como el área vinculada con la riqueza y la prosperidad. Para identificar ese punto puede utilizarse una brújula, incluso la del teléfono celular.

También hay quienes prefieren identificar el llamado "rincón de la riqueza" tomando como referencia la entrada principal de la casa, al ingresar, el área más alejada hacia la izquierda sería la asociada con la abundancia.