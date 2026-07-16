El error con la lámpara de sal que el Feng Shui recomienda evitar.

Las lámparas de sal del Himalaya se convirtieron en uno de los objetos decorativos más populares por su iluminación tenue y su aspecto natural. Sin embargo, para el Feng Shui su función va mucho más allá de embellecer un ambiente, la forma en que se ubican dentro del hogar puede modificar el significado simbólico que se les atribuye.

Esta disciplina china, orientada a promover el equilibrio de los espacios, sostiene que uno de los errores más frecuentes es colocar la lámpara únicamente donde combina con la decoración, sin tener en cuenta el flujo de energía del ambiente ni el propósito que se busca potenciar.

El error más común al usar una lámpara de sal

De acuerdo con los principios del Feng Shui, cada sector de la casa representa un aspecto distinto de la vida, como la salud, las relaciones personales o la prosperidad. Por ese motivo, instalar una lámpara de sal en cualquier rincón solo por cuestiones estéticas no sería la mejor decisión desde esta filosofía.

También se recomienda evitar colocarla en espacios con acumulación de objetos, cerca de elementos rotos o en ambientes donde predomine el desorden, ya que estos factores simbolizan bloqueos en la circulación del chi, la energía vital que, según esta práctica, recorre el hogar.

Dónde conviene colocarla, según el Feng Shui

Para aprovechar su valor simbólico, el Feng Shui sugiere elegir lugares estratégicos de la vivienda:

Junto a la puerta principal: representa la bienvenida de nuevas oportunidades y el ingreso de energía positiva.

En el living o sala de estar: favorece un clima de armonía y buena convivencia entre quienes habitan la casa.

En el dormitorio: ayuda a crear un ambiente asociado con el descanso y la tranquilidad.

En el escritorio o lugar de trabajo: simboliza mayor concentración, equilibrio y creatividad.

Más allá de la ubicación, esta tradición destaca que mantener los ambientes limpios, ordenados y con buena iluminación resulta fundamental para generar una sensación de bienestar.

Qué color elegir para potenciar la abundancia

Además del lugar, el color de la lámpara también adquiere un significado especial dentro del Feng Shui. Las versiones de tonos rosados o naranja suave suelen asociarse con el elemento Tierra, relacionado con la estabilidad, el crecimiento personal y la prosperidad. Por eso, son las más elegidas por quienes desean incorporar un símbolo vinculado con la abundancia.

Si bien estas creencias forman parte de una tradición cultural y no cuentan con respaldo científico, muchas personas las incorporan como una forma de organizar sus espacios y crear ambientes que transmitan calma.