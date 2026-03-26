Por qué no deberías tener plantas artificiales en tu casa: la advertencia del Feng Shui (Créditos: Freepik)

Las plantas artificiales son grandes aliadas de la decoración, especialmente para aquellos que no tienen "mano verde" o la habilidad de cuidar las plantas. Sin embargo, los expertos en Feng Shui advierten que tener estos objetos decorativos podría ser negativo para tu vida y afectar el equilibrio energético de tu hogar.

¿Por qué el Feng Shui recomienda evitar decorar con plantas artificiales?

El Feng Shui es una práctica milenaria china que pone el foco en la organización del hogar para el correcto flujo de las energías. Los expertos en esta filosofía consideran que las plantas artificiales pueden hacer que la energía no fluya correctamente en todos los rincones de tu casa, debido a que son solo objetos que carecen de vida, y es mejor tener plantas vivas que modifiquen el chi de tu hogar.

Las plantas artificiales generan estancamiento y afectan el flujo de la energía en el hogar (Créditos: Freepik)

Al no tener la vitalidad de las plantas reales y ser simples objetos, las flores o plantas artificiales simbolizan el estancamiento y finalmente influyen de manera negativa en el crecimiento de las personas que habitan la casa. Además, suelen acumular polvo y contener la energía pesada.

Los expertos también señalan que las plantas artificiales rompen la conexión natural con los ciclos de vida y no generan Sheng Qi, la energía vital positiva.

El lugar donde no deberías colocar jamás una planta artificial

Para el Feng Shui cada espacio del hogar es importante, ya que la filosofía sigue la idea central de que la energía vital, conocida como Chi, circula por todos los ambientes. Desde espacios principales como el living, hasta lugares que pasan desapercibidos como los pasillos, baños o rincones de guardado.

Sin embargo. hay un ambiente muy importante en el que los especialistas recomiendan no colocar plantas artificiales: el dormitorio. Este espacio es uno de los centrales porque está vinculado al descanso y a las relaciones personales y estos objetos no tienen energía viva, lo que es muy negativo para la habitación porque:

Es el lugar del descanso y la intimidad.

Necesita una energía suave, estable y auténtica.

Todo lo que sea artificial puede generar una sensación de falsedad o desconexión.

El peor lugar para colocar una planta artificial es dormitorio, según el Feng Shui (Créditos: Freepik)

Además, dentro del Feng Shui, el dormitorio no es un espacio ideal para elementos muy activos o que “simulen vida”. Incluso con plantas reales se recomienda moderación, porque demasiada energía yang puede interferir con el descanso.