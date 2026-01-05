Atraé la prosperidad en 2026: la planta que deberías poner en la puerta de tu casa, según el Feng Shui

Atraé la prosperidad en 2026: la planta que deberías poner en tu casa

Comenzó el 2026 y hay algunas modificaciones de decoración que podés sumar tu casa para atraer energías positivas en el año venidero. Entre las diferentes recomendaciones, desde el Feng Shui señalan que deberías tener una zamioculca. Se trata de una planta clave para atraer la abundancia. ¿A dónde deberías ponerla?

Zemioculca: la planta que deberías poner para atraer la abundancia 2026

La zemioculca es una planta de hojas brillantes, tallos firmes y una apariencia elegante que sirve para atraer la prosperidad, el crecimiento y la protección. De acuerdo al Feng Shui, la clave está en colocar la planta al lado de la puerta de entrada de la casa. Además, popularmente se considera que esta planta sirve para atraer el dinero y abrir la puerta a buenas oportunidades. Por lo que todavía estás a tiempo de transformar tu 2026.

La zamioculca debe colocarse al lado de la puerta de entrada para atraer la abundancia y properidad

Esta especie suele dominarse "todoterreno" porque resiste en cualquier ambiente y es perfecta para quienes no tienen mucha experiencia con las plantas, ya que necesita pocos cuidados, soporta la falta de luz y requiere de poca agua.

¿Qué cuidados requiere la zemioculca?

Originaria de África, la planta requiere pocos cuidados y brinda un color distinto al hogar. Además de sus hojas color verde brillante, produce unas pequeñas flores color amarillo y su floración tiene lugar desde mediados del verano hasta comienzos del invierno. Puede llegar a crecer 70 centímetros.

La zamioculca no requiere de mucho cuidado y es perfecta para quienes suelen matar a las plantas

Una de las grandes características de esta especie es que requiere pocos cuidados, por lo que es ideal para quienes no disponen de mucho tiempo o suelen olvidarse de regarlas. Entre lo que tenés que tener en cuenta se encuentra: