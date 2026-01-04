Atraé la abundancia en 2026: el objeto que deberías llevar en tu billetera para tener riqueza

Atraé la abundancia en 2026: el objeto que deberías llevar en tu cartera para tener riqueza

Comenzó el 2026 y todavía estás a tiempo de hacer ciertos rituales para tener más abundancia durante este año. El Feng Shui establece que hay una clave para atraer la riqueza: el laurel. Cómo se debe usar esta planta y para qué sirve.

Laurel para atraer la riqueza en 2026: cómo usarlo según el Feng Shui

Además de usarlas para cocinar, las hojas de laurel se consideran muy poderosas para las personas que creen en las energías. Desde el Feng Shui se considera que esta plata es un imán de la riqueza, solo se deben colocar sus hojas en lugares personales como la billetera, la catera o una mochila para atraer la abundancia. Sin embargo, los especialistas espirituales recomiendan hacer un ritual poderoso con este fin.

Desde el Feng Shui consideran que las hojas de laurel sirven para atrer el dinero y la riqueza

Cómo hacer el ritual para atraer la riqueza paso a paso

El ritual de intención es muy simple, solo se necesitan las hojas limpias y manifestar aquello que se quiere atraer en el 2026:

Limpiar las hojas de laurel, sostenerlas con ambas manos y cerrar los ojos.

Metalizar la llegada de la riqueza a tu vida para intencionar.

Guardar las hojas en un bolsillo dónde exista dinero físico, ya sea en la billetera, cartera, mochila o hasta pantalones.

Los creyentes consideran que, así, el laurel se vuelve un talismán de riqueza, energías positivas y abundancia. Hay que cambiar las hojas casa mes para renovar las energías, seimpre con el ejercicio de mentalización.

Es clave meter las hojas de laurel envueltas en un billete dentro de la billetera

En el caso de que quieras guardar las hojas de laurel en tu billetera tenés que doblarlas junto a un billete, ya que se considera que sirve para atraer dinero, protección, bienestar en el amor y salud. Siempre es clave que la billetera tenga dinero, si no se está manifestando carencia.