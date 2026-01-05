Una tendencia para la abundancia, el dinero y la fertilidad: colocar una bolsa de lentejas en tu puerta

Hay una tendencia que parece un detalle decorativo, pero que esconde un ritual detrás: la bolsa de lentejas en la puerta de entrada. Se trata de un pequeño gesto que, según se cree popularmente, sirve para atraer la abundancia, prosperidad y estabilidad económica.

Tendencia 2026: por qué colgar una bolsa de lentejas de tu puerta

Una de las cosas asociadas popularmente a la abundancia son las lentejas y, para muchas culturas, tenerlas en la puerta de entrada de tu hogar hace que se abra lugar al dinero, crecimiento y la fertilidad en muchísimos aspectos.

Por eso, actualmente colocar una bolsa de lentejas en la puerta de entrada se ha vuelto una tendencia. Solo tenés que conseguir una bolsa de tela, tul o papel, llenarla de lentejas y atarla con un hilo para poder dejarla en la puerta.

La bolsa de lentejas atrae la abundancia, pero además impide que ingresen malas energías a tu casa

La clave está en ponerla del lado interior o directamente en el picaporte. Así, no solo atrae lo bueno, sino que también filtra las energías negativas. La creecia popular considera que esta especie de ritual sirve para:

Proteger la casa

Atraer oportunidades y bienestar económico

Tener buenos nuevos comienzos

Atraer la abundancia

¿Cuándo conviene colgar la bolsa de lentejas?

Si bien muchos deciden colgar la bolsa de lentejas el 31 de diciembre o el 1° de enero para atraer la abundancia en el año venidero, es un ritual que se puede hacer en otras ocasiones: