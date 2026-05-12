Comisionado de la FDA de EEUU, Marty Makary, presentará su dimisión: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Rueda de prensa en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en Washington

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Marty Makary, ‌tiene previsto dimitir el ‌martes, indicaron dos fuentes conocedoras de la situación, en el último cambio en la dirección del departamento federal de salud, que se produce tras semanas de especulaciones públicas y una campaña de presión cada vez mayor.

El subcomisionado de la FDA para alimentación, Kyle ​Diamantas, dirigirá la ⁠agencia en calidad de interino, según las fuentes. Politico ‌fue el primero en informar de la ⁠noticia.

La Casa Blanca y la ⁠FDA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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La salida prevista de Makary se produce tras semanas ⁠de presión cada vez más intensa por parte ​de influyentes republicanos, grupos antiabortistas y ‌el consejo editorial de The ‌Wall Street Journal, todo ello mientras se enfrentaba ⁠a altos cargos de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos, según cinco personas familiarizadas con la dinámica interna.

El viernes, Reuters y ​otros ‌medios informaron de que el presidente Donald Trump había dado el visto bueno a un plan para despedirlo.

Makary fue criticado por medidas como su gestión de la reintroducción de cigarrillos electrónicos ⁠aromatizados en el mercado, el estancamiento de la revisión de la píldora abortiva y sus desacuerdos públicos con los fabricantes de medicamentos sobre la revisión de fármacos y vacunas que salvan vidas.

La página editorial del Journal ha publicado al menos media docena de artículos de opinión en ‌los que se arremete contra Makary por controvertidos rechazos de medicamentos, incluido el más reciente de un fármaco contra el cáncer de Replimune, y en los que se pide su destitución.

Un número cada vez mayor de asesores ‌de alto rango de Trump se ha sentido frustrado por el tumultuoso mandato de Makary en la agencia, las ‌críticas públicas y ⁠los ciclos de noticias negativas sobre la toma de decisiones bajo su liderazgo, y ​varios asesores se han enfrentado a él personalmente, según varias fuentes.

Con información de Reuters