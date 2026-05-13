Continúa la crisis: la Justicia ratificó el apartamiento del rector de la UNaF y crece la tensión institucional 

La crisis en la Universidad Nacional de Formosa se profundiza luego de que la Justicia Federal confirmara la vigencia de la medida cautelar que aparta preventivamente de sus funciones al rector Augusto César Parmetler por el plazo de 90 días. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N.º 1 de la provincia en el marco de una causa judicial que investiga presuntos nombramientos irregulares y abuso de autoridad dentro de la casa de estudios.

Cabe recordar que el organismo se vio envuelto una serie de conflictos internos que incluyen denuncias por persecución política y la suspensión de tres decanos. Rafael Olmedo, uno de los funcionarios afectados, denunció que más de 50 docentes enfrentan juicios académicos por incompatibilidad ideológica. Estas medidas, sumadas a las sanciones contra autoridades y las irregularidades en los procesos administrativos, generaron un clima de incertidumbre que pone en riesgo el funcionamiento normal y la estabilidad de la institución.

Por otro lado, la Justicia Federal intervino recientemente para restituir a estudiantes que habían sido suspendidas por el rector tras participar en protestas vinculadas a deficiencias en el comedor universitario. Este fallo judicial resaltó la importancia de proteger los derechos estudiantiles frente a sanciones arbitrarias derivadas de reclamos por servicios básicos.

La apelación fue aceptada, pero sin suspender la cautelar

Según se informó, el juzgado admitió la apelación presentada por la defensa de Parmetler contra el procesamiento y la medida cautelar dispuesta previamente. Sin embargo, el recurso fue concedido “con efecto devolutivo”, lo que implica que la apelación será revisada por la Cámara Federal de Resistencia sin que ello suspenda la aplicación de la cautelar actualmente vigente.

De esta manera, el apartamiento preventivo del rector continuará en vigencia mientras la Cámara analiza el planteo judicial de la defensa. Además, desde el tribunal federal se dispuso la notificación formal tanto al Rectorado como al Honorable Consejo Superior de la universidad para garantizar el cumplimiento de la resolución.

La ratificación de la cautelar volvió a generar repercusiones dentro de la comunidad universitaria formoseña, donde distintos sectores siguen de cerca la evolución de la causa judicial y el impacto institucional que genera sobre la conducción de la universidad.

Una universidad atravesada por la incertidumbre

Actualmente, la UNaF atraviesa un escenario de fuerte tensión interna marcado por cuestionamientos a la gestión, denuncias cruzadas y una conducción interina mientras se resuelve la situación procesal del rector. El expediente judicial investiga presuntas irregularidades vinculadas a designaciones y nombramientos dentro de la estructura universitaria.

Con la cautelar ratificada, el futuro político e institucional de la universidad dependerá en gran parte de la resolución que adopte la Cámara Federal de Resistencia respecto del recurso presentado por la defensa de Parmetler.

Mientras tanto, el apartamiento preventivo del rector seguirá vigente y la situación mantiene en estado de expectativa tanto a docentes como a trabajadores no docentes, estudiantes y autoridades universitarias.