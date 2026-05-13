Ver Racing vs. Rosario Central en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Racing visita a Rosario Central en un duelo que promete mucho.

Racing visita este miércoles a las 19 horas a Rosario Central, en uno de los duelos más atrapantes que tendrán estos cuartos de final del torneo Apertura. El conjunto de Gustavo Costas viene de lograr una victoria agónica frente a Estudiantes que le dio aire en un momento complejo, por una acumulación de malos resultados y un flojo nivel futbolístico que provocó una importante crisis.

No obstante, el campeonato da muchas oportunidades e iguala en los mata-mata. Y para la "Academia" de Avellaneda esta es una oportunidad para poder mejorar lo que fue la campaña hasta el momento y pelear por un campeonato, después de entrar por la ventana a octavos de final por su puesto 8 en la zona de grupos y estando en el puesto 16° en la tabla general.

Por dónde ver Racing contra Rosario Central

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Rosario Central y Racing del miércoles a las 19 será transmido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports).

La sequía que cortó Racing

El equipo de Costas cortó una racha de siete partidos sin conocer la victoria en un momento clave. Después de lo que fue la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente, lo que parecía ser una campaña sólida se convirtió en incertidumbre y malos resultados, con solo una victoria sobre nueve (frente a Independiente Petrolero de Bolivia), por lo que intentará utilizar este triunfo como un envión anímico para pelear un torneo que parecía impensado y tratar de sobrevivir en la Copa Sudamericana (hoy está tercero en el grupo, a falta de dos fechas).

Rosario Central quiere hacerse cargo de la candidatura

El "Canalla" es sin duda y desde hace tiempo uno de los equipos que mejor juegan en Argentina. Primero con Ariel Holan y hoy con Jorge Almirón, Central logró mantener una regularidad que le permitió ser siempre protagonista. Pero tiene una deuda importante en las eliminaciones directas, donde en 2025 no dio la talla a su extraordinaria campaña en la fase de grupos.

Central busca seguir de racha.

Esta presión la tenía frente a Independiente, donde para colmo empezó perdiendo. Pero encontró en Ángel Di María un factor fundamental para dar vuelta la historia, con un golazo para el empate parcial 1 a 1 y generando la jugada que finalizó en el 2-1. El ídolo de la Selección Argentina ya ganó en torneo de la tabla anual en 2025, pero quiere levantar su primer título en la cancha y con la bendición de los futboleros, con un Central que sueña en la Libertadores y en el Apertura.