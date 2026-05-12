Arabia Saudita lanza ataques encubiertos contra Irán al intensificarse guerra regional: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de combate saudí acompaña al Air Force One, que transporta al presidente estadounidense, Donald Trump, en su aproximación al Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad

Por Timour Azhari y ​Parisa Hafezi

RIAD/DUBÁI, 12 mayo (Reuters) - Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no divulgados contra Irán en represalia por las ‌ofensivas perpetradas en el ‌reino durante la guerra de Oriente Medio, afirmaron dos funcionarios occidentales conocedores del asunto y dos funcionarios iraníes.

Los ataques saudíes, de los que no se había informado con anterioridad, suponen la primera vez que se sabe que el reino ha llevado a cabo de forma directa una acción militar ​en territorio iraní ⁠y demuestran que se está volviendo mucho más audaz ‌a la hora de defenderse de su principal ⁠rival regional.

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Se estima que los ataques, ⁠lanzados por la Fuerza Aérea Saudí, se llevaron a cabo a fines de marzo, afirmaron los dos funcionarios occidentales. Uno ⁠de ellos se limitó a decir que se trataba ​de "ataques de represalia en respuesta a cuando ‌Arabia Saudita fue atacada".

Reuters no ‌pudo confirmar cuáles fueron los objetivos específicos. En respuesta ⁠a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores saudí no abordó de manera directa si se habían llevado a cabo los ataques. La cancillería ​iraní no ‌respondió a una solicitud de comentarios.

Riad, que mantiene una estrecha relación militar con Washington, ha dependido tradicionalmente del Ejército de Estados Unidos para su protección, pero la guerra de diez semanas ha dejado al ⁠reino vulnerable a ataques que han traspasado el escudo militar estadounidense.

Los ataques saudíes ponen de relieve la ampliación del conflicto, así como hasta qué punto una guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero ha arrastrado a todo Oriente Medio de formas que ‌no se han reconocido públicamente.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha golpeado a los seis estados del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico con misiles y drones, atacando no solo bases militares estadounidenses, sino también instalaciones civiles, aeropuertos ‌e infraestructuras petroleras, y ha cerrado el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el comercio mundial.

Emiratos Árabes Unidos también llevó a cabo ataques militares ‌contra Irán, informó ⁠el lunes The Wall Street Journal. En conjunto, las acciones saudíes y emiratíes revelan un ​conflicto cuya verdadera naturaleza ha permanecido en gran medida oculta: uno en el que las monarquías del regionales, azotadas por los ataques iraníes, comenzaron a contraatacar.

(Editado en español por Carlos Serrano)