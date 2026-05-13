Las cocineras comunitarias nucleadas en Barrios de Pie volverán a movilizarse este jueves frente a la Plaza de Mayo para reclamarle al presidente Javier Milei la restitución de alimentos para los comedores populares y la continuidad del programa Volver al Trabajo. En el marco de una nueva olla popular, entregarán una carta con fuertes cuestionamientos a la gestión nacional y advertencias sobre la situación social en los barrios.

"Luego de más de dos años de gobierno, vemos con preocupación cómo toda su gestión está asociada a la crueldad", señala el texto dirigido al mandatario. Las trabajadoras denunciaron además "un permanente hostigamiento y estigmatización" hacia las tareas comunitarias y apuntaron especialmente contra el recorte de asistencia alimentaria a los comedores.

En otro de los pasajes más duros, las firmantes advirtieron que "atentar contra el funcionamiento" de los espacios comunitarios "es una triste decisión que condena a nuestro pueblo al hambre y la desesperación". La carta también cuestiona al Gobierno por presuntos hechos de corrupción y afirma que el Presidente "defiende corruptos mientras las infancias no acceden a vacunas, medicamentos ni alimentos".

La protesta fue convocada por Barrios de Pie y tendrá lugar este jueves 14 desde las 11. Desde la organización explicaron que la jornada buscará sostener el reclamo por el envío de alimentos y denunciar el impacto de la baja del programa Volver al Trabajo sobre miles de trabajadoras comunitarias.

En ese marco, el dirigente social Daniel Menéndez afirmó que "Adorni es Milei" y reclamó que el Gobierno "mande los alimentos a los comedores y sostenga el plan Volver al Trabajo". Por su parte, la referente social Norma Morales aseguró que "la situación en los barrios no se aguanta más" y alertó que “cada día hay menos comida para entregar, mientras se multiplica la gente que viene a pedir ayuda”.

La carta de las cocineras de comedores comunitarios

MILEI: LA POLÍTICA DE LA CRUELDAD Y LA CORRUPCIÓN NO VAN MÁS. HAY QUE ESCUCHAR AL PUEBLO.

Señor Presidente, luego de más de dos años de gobierno, vemos con preocupación como toda su gestión está asociada a la crueldad. Crueldad que se expresa en múltiples acciones que lleva adelante, pero que afecta, en particular, a quienes habitamos los diferentes barrios populares de nuestro país. Es un permanente hostigamiento y estigmatización hacia nuestra tarea comunitaria.

Es esa crueldad que se hace evidente en la quita de alimentos que sostienen a miles de familias en los comedores comunitarios. Como solía afirmar el Papa Francisco, nadie se salva solo y un comedor comunitario es precisamente el lugar en el que quienes más lo necesitan se salvan en comunidad. Atentar contra el funcionamiento de estos espacios es una triste decisión que condena a nuestro pueblo al hambre y la desesperación.

Para colmo, a su política de crueldad se suman reiterados hechos de corrupción que hoy tienen su aval y que nos hacen pensar que usted es cómplice. A los casos más paradigmáticos como los de la ANDIS y LIBRA se suma todo lo relacionado con su Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyos actos inmorales y su incapacidad para justificar sus onerosos gastos ya deberían haber generado su renuncia.

Señor Presidente, vemos con preocupacion como usted defiende corruptos mientras las infancias no acceden a vacunas, medicamentos, ni alimentos.

También vemos cómo usted sostiene privilegios para sus amigos, mientras los techos se llenan de goteras y las deudas ahogan a las familias trabajadoras.

O cómo usted avala un enriquecimiento obsceno de pocos, mientras las personas con discapacidad y nuestros mayores son golpeados reclamando lo que merecen.

Nosotras, en cambio, seguimos organizando solidaridad en cada olla. Seguimos caminando calles de barro en donde crece el narcotrafico. Seguimos poniendo tiempo, trabajo y amor donde su motosierra solo deja destrucción. Sostenemos en comunidad lo que su Gobierno abandona.

Por eso lo invitamos a salir de las cuatro paredes de la Rosada y a recorrer nuestros barrios. A dejar de viajar a Estados Unidos y ver la dura realidad de nuestra patria.

En esta, nuestra patria, no hay cascadas ni lujos, hay trabajo comunitario, esfuerzo compartido y una resistencia silenciosa frente al ajuste cruel.

Señor Presidente, creemos que hoy la Argentina enfrenta una situación muy grave que requiere decisiones profundas. Está en sus manos definir si sigue avalando sospechosamente a los corruptos, o defiende a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo.

Si hace políticas para los especuladores que juegan con millones de dólares, o escucha a quienes con su trabajo sostienen la vida de millones.

Si sigue impulsando la crueldad como política, o la política de cuidarnos en comunidad defendiendo la vida.

Necesitamos que deje de gobernar para los privilegios de la casta y comience a gobernar para el pueblo argentino.

Porque la política de la crueldad, el hambre como política de estado y la corrupción, no van más: hay que escuchar al pueblo.

Cocineras comunitarias

Movimiento Barrios de Pie