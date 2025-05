¿Por qué no es aconsejable comprar lámparas de sal?

Por qué no comprar una lámpara de sal.

Hay productos que se ofrecen en bazares con la promesa de ser ideales para purificar el ambiente de un hogar y darle mejoras a la vida de las personas. Sin embargo, mucho de ellos se encuentran confeccionados de maneras poco seguras como pueden ser las lámparas de sal. Son agradables a la vista, pero tienen un enorme potencial para transformarse en un verdadero dolor de cabeza y generar un accidente casero impensado.

La estructura de este producto es una pierda de un tamaño considerable que es denominada sal del Himalaya. Una que en su base dispone de un orificio de entrada para que se coloque una lámpara que irá conectada a la corriente. Por lo general, los enchufes no disponen de una tercera pata, que es la encargada de evitar descargar eléctricas con un desvío en caso de fallo y que es fundamental para preservar la vida del usuario.

"Me he hecho una quemadura de 3 grado. Me salvé de morir gracias a que estaba calzada. Vi prenderse fuego mi mano. Tiren los artefactos de luz que no tengan cables bajo todas las normas", expresó Muypauly, como figura su usuario en X (Ex Twitter). El accidente le costó un paso por el quirófano, un brazo inmovilizado y una internación que ya lleva varios días. Su posteo generó que muchos se vuelquen a revisar la calidad de sus productos eléctricos.

"Si tu ficha de alimentación a la lámpara es esta y el cable es color blanco y están pegados estás en peligro, utilizala con mucho cuidado", señaló una persona en los comentarios. Además de que no hay una tercera pata en el enchufe, la presencia de este tipo de cable es uno que dispone baja resistencia que permite un aumento en la corriente eléctrica y dando mayor potencia de salida del circuito. Cualquier desperfecto podría ocasionar un accidente, debido a que el flujo de energía sobrecarga los componentes y estos comienzan a quemarse.

¿Qué tipo de quemaduras hay?

De acuerdo el grado de intensidad a la que uno se encuentre expuesto, el cuerpo puede llegar a sufrir tres tipos de quemaduras que demandan una serie de cuidados y tratamientos específicos. Lo recomendado es recurrir a un profesional de salud para aplique el vendaje adecuado y determine si es necesario pasar por quirófano o no.

Primer grado: afectan a la capa superficial de la piel, dejan cierto dolor, enrojecimiento y generan hinchazón. Para tratarlas es mejor usar agua fría, paños y alguna crema.

afectan a la capa superficial de la piel, dejan cierto dolor, enrojecimiento y generan hinchazón. Para tratarlas es mejor usar agua fría, paños y alguna crema. Segundo grado: dañan la capa superficial y la intermedia de la piel. En este caso se registran efectos como ampollas, dolor y enrojecimiento. Es recomendable acudir al médico para el tratamiento adecuado.

Tercer grado: pueden llegar a afectar al tejido subcutáneo, debido a que se destruyeron todo el tejido de la piel. En algunos casos se llega a registrar perdida de sensibilidad. Es necesario ir a un centro del quemado para que determinen si es necesaria la limpieza, eliminación del tejido muerto, colocación de injertos y que proceso de rehabilitación llevar a cabo.

Es importante recordar que las quemaduras no solo pueden ser producto de estar expuestos al fuego, debido a que existen otra maneras de que estas queden impregnadas en el cuerpo de las personas como el contacto con sustancias químicas, tomar objetos calientes, electricidad y la fricción.