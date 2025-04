¿Qué detalles deben mirar antes de cerrar un contrato de alquiler?

Qué mirar antes de firmar el contrato de alquiler

La emoción por encontrar un hogar ideal para alquilar por los próximos meses puede provocar que algunos detalles se pasen por alto y luego se tengan que enfrentar determinadas consecuencias que provocarán una serie de gastos impensados. Es por ello que se recomienda tener presente un práctico con consejo que entrega seguridad antes de colocar la firma del contrato.

Poder encontrar una casa acorde a las necesidades y posibilidades de uno puede ser un verdadero desafío, pero cuando se da con la indicada no hay que dejarse llevar y mucho menos dar por finalizada la búsqueda. Esto es producto de que algunos detalles no suelen aparecer a simple vista y es mejor revisar cada rincón de lugar para encontrarlos.

"Las cosas que una se encuentra mientas busca alquiler gordo me podés explicar que es esto", expresó Mstrmindd, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo expone que estaba revisando algunas propiedades en Zonaprop y una se destacó por el particular diseño de lo que sería el comedor, la sala de estar y el espacio destinado para descansar por las noches.

"Para mí lo peor es el piso", expresó una mujer en los comentarios. "Es el sueño de un estudiante recién terminando la secundaria", agregó una segunda persona. "Hermana yo ahí te hago una mansión, me parece que no estás viendo la visión", se sumó una tercera. Lo particular es que varios usuarios hicieron uso de la Inteligencia Artificial para llevar a cabo un proceso de decoración y aprovechar el espacio de gran manera.

¿Qué revisar antes de firmar el contrato de alquiler?

Desde la web de LawDepot, que se encargan de asesorar a personas en la firma de contratos, se plantearon una serie de detalles a revisar antes de firmar un contrato de alquiler. El objetivo es encontrar ciertos problemas que podrían desatarse a futuro y que estos sean notificados al dueño de la propiedad para así llegar a un acuerdo sobre quién debe afrontar los gastos o alguna reducción en la tarfia mensual.