¿Es ilegal que te rechacen un alquiler por tener mascotas?

Por qué no es ilegal que no te dejen alquilar con mascota

Uno de los grandes problemas en la Ciudad de Buenos Aires es que muchas personas tienen enormes dificultades para celebrar un contrato de alquiler y que este no absorba gran parte del salario. Pero, hay otra preocupación más y es cunado se tiene una mascota a cargo. Algo que varias ocasiones puede dificultar la puesta en común para cerrar un trato.

Al momento de pensar un mudanza, se debe considerar que el nuevo lugar elegido cumpla con una cantidad determinada de condiciones pero una de las más importantes es que el dueño se encuentre abierto a recibir mascotas. Esto puede provocar una serie de idas y vueltas. Incluso la presencia de una cláusula que para muchos podría llegar a ser considerada insólita.

Por qué no es ilegal que no te dejen alquilar con mascota

"Odisea: buscar casa para alquilar. Cobran alquiler a las mascotas que lleves", expresó SciaCielo, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la conversación de WhatsApp, es posible apreciar que le presupuestaron un extra de $50.000 y que puede llegar a variar por el tamaño del animal. Algo que despertó cierto enojo en los comentarios del posteo.

Aunque otras personas manifestaron que no hay ningún problema con los términos establecidos, debido a que el mensaje inicial de la charla expone que no se encuentran permitidas las mascotas. Queda en la persona que está buscando alquiler decidir si acepta las condiciones establecidas o sale en la búsqueda de otro inmueble para habitar.

Por otro lado, se desprende que no es ilegal no aceptar la presencia de mascotas en el hogar. Esto es producto de que el dueño del lugar puede establecer las condiciones que crea necesarias para desarrollar un contrato. Algunos no tienen problemas y no exigen un extra, pero otros entienden que se pueden generar daños que luego tendrán que reparar. Además, se debe considerar las reglas del consorcio. Si lo prohíben, el propietario del departamento y su inquilino no tiene más opción que acatar.

¿Por qué se aconseja que los perros tengan un espacio para dormir lejos de la familia?

En lo que respecta al cuidado de las mascotas no solo es encontrar un espacio en donde puedan habitar, sino que también necesita uno propio para desarrollar su vida en caso de que no quieran tener contacto con sus ambos. Si bien, los perros y los gatos son animales sociales, cada tanto es necesario que cuenten con cierta privacidad.

Al momento de descansar, los expertos en el cuidado de los animales recomiendan que estos dispongan de una espacio del hogar que esté destinado a que puedan dormir sin la presencia de las personas. Se tratará de un lugar seguro y de relajo que podrán hacer uso cuando entiendan que es mejor estar en soledad que acompañados. También es considerado como un refugio ante determinadas situaciones que les generen sensaciones extrañas.