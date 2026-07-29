Murió el músico y actor irlandés ganador de un Óscar Glen Hansard

FOTO DE ARCHIVO: Glen Hansard interpreta "Falling Slowly" durante la 80.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood.

El músico irlandés Glen Hansard, que ganó un Óscar a la mejor canción original en 2008 por ‌la película independiente "Once" y ‌fue vocalista del grupo de rock The Frames, falleció en un accidente de moto a los 56 años en la madrugada del miércoles, informó su agencia de representación.

Los fans le rindieron homenaje en las redes sociales y el primer ministro, Michael Martin, declaró que le entristecía profundamente la noticia ​de la muerte de "un ⁠músico y actor de gran talento que contribuyó de ‌manera significativa al panorama cultural de Irlanda durante ⁠muchos años".

Salto a la fama con Once y premio Óscar

El cantautor comenzó a tocar ⁠en las calles de su Dublín natal cuando era adolescente, antes de formar el popular grupo irlandés The Frames en ⁠1990.

Lanzó varios álbumes bajo su propio nombre y como ​parte del dúo The Swell Season junto ‌a su compañera, la también ‌ganadora de un Óscar y coprotagonista de "Once", Marketa Irglová.

Las interpretaciones ⁠de la pareja en la película de bajo presupuesto, rodada con videocámaras de mano, en la que un músico callejero se enamora de una joven inmigrante checa, y su ​dúo ganador ‌de un Óscar "Falling Slowly", dieron a conocer la música de Hansard a un público más amplio.

La película, que incluía otras canciones compuestas e interpretadas por Hansard e Irglova, se convirtió en un exitoso musical ⁠de Broadway que ganó ocho premios Tony en 2012.

Al recoger su Óscar de manos del presentador John Travolta, un atónito Hansard dijo: "¿Qué hacemos aquí? Esto es una locura".

Su única experiencia como actor antes de "Once" había sido como miembro de una banda en la exitosa película de Alan Parker de 1991, "The Commitments".

"Con el corazón ‌encogido anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, que murió en las primeras horas de esta mañana tras un accidente de tráfico en Dublín", declaró ATC Management en un comunicado en el que agradeció a los servicios de emergencia.

Cómo fue el accidente

La policía irlandesa informó que ‌un hombre de unos 50 años había fallecido tras un accidente de motocicleta sin otros vehículos implicados en el oeste de Dublín.

Los ‌servicios de emergencia ⁠fueron alertados poco antes de las 4:30 de la madrugada 0330 GMT y el hombre fue ​declarado fallecido poco después de recibir asistencia en el lugar del accidente.

Con información de Reuters