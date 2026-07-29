Agosto llega con nuevos aumentos: transporte, alquileres, prepagas y todos los incrementos que impactarán en el bolsillo

Agosto comenzará con una nueva ronda de incrementos en tarifas y servicios que volverán a presionar sobre el presupuesto de los hogares. A partir del 1 de agosto entrarán en vigencia nuevos valores para el transporte público, las cuotas de la medicina prepaga, los alquileres, los peajes, los colegios privados y otros servicios esenciales.

Tras conocerse que la inflación de junio fue del 1,9%, distintos organismos públicos y empresas activaron los mecanismos de actualización previstos por contratos, fórmulas automáticas o resoluciones regulatorias. En algunos casos, los aumentos responden a sistemas de indexación mensual y, en otros, a decisiones adoptadas por los prestadores.

Las prepagas volverán a aumentar

Las empresas de medicina prepaga ya comunicaron los ajustes que aplicarán durante agosto. Las cuotas tendrán incrementos que oscilarán entre el 1,8% y el 2,9%, según la compañía y el plan contratado.

OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán aplicarán una suba del 1,9%, mientras que Swiss Medical incrementará sus valores entre 1,8% y 2%. En tanto, Galeno aumentará 2,6%, Omint llegará al 2,9%, Sancor Salud aplicará ajustes de entre 1,9% y 2,9%, dependiendo de cada cobertura y región, y Medicus, del 2,39%. En algunos casos también se actualizarán los copagos.

El transporte público vuelve a subir

Los colectivos que circulan exclusivamente en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires aumentarán un 3,9%, como parte del mecanismo automático que combina la inflación del mes anterior con un adicional de dos puntos porcentuales.

Nuevas tarifas de colectivos en CABA

Con SUBE registrada, los boletos pasarán a costar:

Hasta 3 km: $852,90

Entre 3 y 6 km: $947,71

Entre 6 y 12 km: $1.020,71

Más de 12 km: $1.093,77

Tarifas en la Provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales también actualizarán sus valores:

Hasta 3 km: $1.111,19

Entre 3 y 6 km: $1.250,08

Entre 6 y 12 km: $1.388,98

Entre 12 y 27 km: $1.666,78

Más de 27 km: $1.959,58

Las líneas nacionales mantendrán sin cambios sus tarifas.

También aumentan trenes y subte

En agosto comenzará un nuevo tramo del esquema de incrementos dispuesto por el Gobierno nacional para los trenes metropolitanos. Dependiendo de la distancia recorrida, los boletos con SUBE pasarán a costar $420, $590 o $730, mientras que el viaje abonado en efectivo tendrá un valor único de $1.500.

Por su parte, el subte también aplicará un aumento del 3,9%. El boleto general con SUBE registrada costará $1.684, mientras que quienes utilicen una SUBE sin registrar abonarán $2.541,10. El Premetro pasará a costar $567,35 y continuarán vigentes los descuentos por cantidad de viajes mensuales.

Peajes más caros en la Ciudad

Las autopistas administradas por AUSA también actualizarán sus cuadros tarifarios.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán:

Horario normal: $4.610,98

Hora pico: $6.534,52

En Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $1.921,05 y $2.716,64, según el horario, mientras que el Paseo del Bajo costará $10.202,36 para vehículos particulares.

Los alquileres vuelven a actualizarse

Miles de contratos continuarán ajustándose durante agosto de acuerdo con el Índice para Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central.

Los incrementos serán:

Actualización anual: 31,52%

Trimestral: 8,96%

Cuatrimestral: 12,14%

Semestral: 16,58%

Como ejemplo, un alquiler de $500.000 pasará a $657.600 si corresponde una actualización anual.

Colegios privados, luz, gas y agua

Los colegios privados bonaerenses con aporte estatal incrementarán sus cuotas un 5% durante agosto. En la Ciudad de Buenos Aires todavía resta la confirmación oficial de los nuevos aranceles.

En el caso de la electricidad, Edenor y Edesur aplicarán nuevos cuadros tarifarios una vez que sean oficializados, mientras continuará vigente el esquema de subsidios para los usuarios residenciales.

Las facturas de gas también sufrirán modificaciones. Desde agosto comenzará a regir el nuevo mecanismo dispuesto por la Secretaría de Energía, que trasladará cada dos meses las diferencias entre el precio estimado y el costo real del gas adquirido por las distribuidoras.

Por último, el servicio de agua potable y cloacas prestado por AySA tendrá un incremento del 3%, porcentaje que forma parte del esquema de actualización definido por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El organismo, además, rechazó un pedido de la empresa para aplicar una suba adicional desde septiembre por considerar que no presentó la documentación requerida para justificar ese aumento