Los candidatos finales a los Premios Óscar 2026 fueron anunciados este jueves por la Academia de Hollywood mediante una transmisión en vivo. La gala de la edición 98° se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será conducida por Conan O’Brien.
Una de las precandidatas a mejor película internacional era la argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi y protagonizada por Camila Pláate, pero no logró ubicarse entre las cinco nominadas. En tanto, el film Sinners (Pecadores) se coronó como la producción más nominada en los Óscar con 16 candidaturas; puede verse por Claro, HBO, Apple TV o Flow.
La segunda más nominada es Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con 13 nominaciones; y la tercera es Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, que acumuló 9. Estas producciones y Sinners comparten nominaciones en categorías como "mejor película".
Premios Óscar 2026: la lista de nominados por categoría
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Treier, por Sentimental Value
- Ryan Coogler, por Sinners
Mejor actriz de reparto
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Amy Madigan, por La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, por Sinners
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
- Elle Fanning, por Sentimental Value
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård por Sentimental Value
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
- Sean Penn por Una batalla tras otra
Mejor película internacional
- The Secret Agent
- Fue solo un accidente
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejores efectos de maquillaje
- Frankenstein
- The Smashing Machine
- Sinners
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Mejor guion original
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Kpop Demon Hunters
- Zootopia 2
- Little Amélie or the Character of Rain
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Sinners
- Sirat
- Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Sinners
- Train Dreams
- Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor actor
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Michael B. Jordan, por Sinners
- Wagner Moura, por The Secret Agent
- Ethan Hawke, por Blue Moon
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Mejor banda de sonido
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor corto de ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Mejor corto animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor canción original
- “Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
- “Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
- “I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
- “Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
- “Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sentimental Value
- Sinners
Mejores efectos especiales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners