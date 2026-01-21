La Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes recibió una gran convocatoria, pero también una fuerte polémica con referentes del folklore.

La edición número 35 de la Fiesta Nacional del Chamamé se mantiene como un éxito en Corrientes, ya que miles de personas asistieron a su escenario principal en el Anfiteatro "Mario del Tránsito Cocomarola". Sin embargo, uno de los artistas históricos del género musical del litoral argentino fue muy duro con los cantantes y músicos consagrados del folklore como Los Nocheros y Los Tekis.

La noche del lunes desató un viejo debate sobre la inclusión de otros géneros en la Fiesta Nacional del Chamamé, ya que en la madrugada varios conjuntos subieron al escenario Sosa Cordero con propuestas que generaron confusiones y algunos enojos. La incorporación de un estilo musical, existente en las celebraciones del interior y que navega entre el chamamé y la cumbia, generó la polémica.

"Creo que debemos celebrar lo que somos, esta fiesta tiene ese objetivo. Para otros géneros tenemos todo el año para compartir, la fiesta es un momento que debe ser sagrado, para mostrar lo nuestro", expresó Santiago "Bocha" Sheridan, que desde hace muchos años viene sosteniendo esta postura. “Esto es la Fiesta del Chamamé, no es cualquier cosa”, afirmó el cantante y compositor de Flores del Alma, uno de los músicos más reconocidos del chamamé en Corrientes.

Del mismo modo, Sheridan destacó a varios artistas del folklore, pero criticó duramente a otros porque “no piden permiso” para interpretar géneros diferentes en ese lugar sagrado. “El recital de Los Nocheros que vinieron anoche no está bien. No tienen la culpa de ellos, sino de quiénes los contratan. En el caso de Los Tekis no sé qué van a venir a hacer. Nahuel (Pennisi) muy bien. Y bueno, no sé qué otro artista viene”, señaló.

“La Sole (Pastorutti) también suele estar espectacular. El Chaqueño (Palavecino) yo también lo acepto, pero no a estos otros artistas que vienen y no piden ni permiso para cantar sus cosas”, aclaró el músico y reiteró su fastidio: “Esta es la fiesta nacional del Chamamé, no es cualquier fiesta, pero esto no piden permiso, le meten no más. Una falta de respeto del artista o de los artistas”. Algo similar expresó Gustavo Miqueri desde el escenario cuando exclamó que "más de 300 composiciones realizó el viejo (Salvador Miqueri) antes de irse, para que nos sirvan de guía, para que cantemos chamamé, para seguir sintiendo la correntinidad a flor de piel".

Santiago "Bocha" Sheridan, cantante y compositor de Flores del Alma, es uno de los músicos más reconocidos del chamamé en Corrientes.

Medios locales señalaron que Cristian Herrera subió con instrumentos como timbales y güiro e interpretó los principales hits de la cumbia nacional. Sobre este punto, indicaron que la creación de la Fiesta Nacional del Chamamé fue concebida bajo la premisa de “salvaguardar la esencia, la identidad y la tradición de una expresión que tiene alma guaraní”.

No fue la primera vez que este grupo folklórico salteño se presentó en el anfiteatro, pero la falta de chamamé en su repertorio no cumplió con las expectativas del público y las críticas no faltaron. La consigna de la Fiesta Nacional del Chamamé establece que los grupos foráneos deben ofrecer un show donde el 70% de sus canciones representen a este género musical, mientras que el 30% restante puede estar compuesto por sus propias creaciones.

Los números del Festival Nacional del Chamamé

Medios locales destacaron que la festividad convocó cerca de 50.000 asistentes, con un impresionante promedio de público en las primeras jornadas, que incluyó alrededor de 10.000 personas en la primera noche y una notable cifra de 15.000 el lunes, una jornada generalmente más tranquila. Esta afluencia de gente fue una sorpresa para los organizadores, quienes destacan la participación de familias de distintas generaciones y la consolidación del evento como un referente cultural.

Entre los grandes atractivos del lunes pasado se puede mencionar al conjunto Vera Monzón, Los Príncipes De Misiones y Sofía Morales, La Pilarcita, Los Chaque Che y Simón De Jesús Palacios, entre otros. También brilló Soledad Pastorutti en el anfiteatro Cocomarola, que vibró ante una multitud que llegó de toda la región para ver artistas como Los Príncipes de Misiones (ganadores del premio Revelación).

Por su parte, la titular del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, Lourdes Sánchez, expresó su alegría con la gran participación del público y la respuesta de los correntinos y turistas: "Estoy muy contenta, la verdad que feliz. El balance es muy positivo desde la primera noche, que al principio del día estábamos preocupados por la lluvia, hasta el momento actual, con un anfiteatro colmado y familias compartiendo. Lo que más me emociona es ver las generaciones encontrándose y la cantidad de jóvenes que asisten. La respuesta ha sido increíble, y por lo que veo, las próximas noches serán igual de exitosas".