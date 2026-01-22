Anuncio de los nominados a la 98ª edición de los Oscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills

Por Lisa ‍Richwine

LOS ÁNGELES, 22 ene - "Sinners", un thriller de vampiros de la ‍época de ⁠la segregación protagonizado por Michael B. Jordan, irrumpió el jueves en la carrera de los premios con el mayor número de nominaciones a los Oscar de todas las películas de este año, con ‌un récord de 16.

El gran ⁠número de candidaturas ⁠coloca a la película como favorita de cara a los Oscar del ‍15 de marzo, en los que se enfrentará ⁠a aspirantes como "One Battle ‌After Another", "Frankenstein", "Hamnet" y "Marty Supreme", entre otras, por el codiciado premio a la mejor película.

"Bugonia", "F1", "The Secret Agent", "Sentimental Value" y "Train Dreams", también ‌estaban ‌nominadas a la mejor película.

Jordan fue nominado a mejor actor por interpretar a dos hermanos gemelos en "Sinners". Competirá ​con Leonardo DiCaprio en "One Battle After Another" y Timothee Chalamet en "Marty Supreme".

Entre las nominadas a mejor actriz están Jessie Buckley por "Hamnet" y Kate Hudson por "Song Sung Blue".

Los ganadores de ‍las estatuillas doradas de los Oscar serán elegidos por los cerca de 10.000 actores, productores, directores y artesanos cinematográficos que componen la ​Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La cadena ABC ( ), propiedad de ​Walt Disney, retransmitirá los premios. El cómico Conan O'Brien será ⁠el presentador por segundo año consecutivo.

