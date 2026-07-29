El picante comentario de Lali que puso rojo a Pedro Rosemblat en vivo: "Sabés cómo te..."

El picante comentario de Lali que puso rojo a Pedro Rosemblat.

Pedro Rosemblat regresó a Gelatina luego de las vacaciones que tuvo paseando por Italia. Volvió a tomar las riendas de Industria Nacional, el icónico programa que lleva adelante en el canal de streaming y que es uno de sus más exitosos.

En su vuelta, el actor Adrián Lakerman hizo su columna de siempre sobre el humor, razón por la cual el conductor señaló que su pareja, Lali Espósito, tiene una gran habilidad para hacer reir con chistes de toda índole. Hizo hincapié en uno en particular, que aseguró no poder reproducir.

Pedro Rosemblat junto a Lali.

“Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo”, narró primeramente él, para reproducir luego el archivo al aire.

El picante chiste de Lali a Pedro Rosemblat

Una vez que le dio play, se escuchó fuerte y claro por el micrófono: "¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional. ¿Por qué? Veinte años sin Pappo". Esto desató la risa desaforada de todos los presentes, mientras Rosemblat tenía la cara completamente enrojecida, claramente ruborizado por el chiste subido de tono de la artista.

Cabe recordar que están hace casi un mes sin verse, ya que Lali se dirigió a España para el Madrid Orgullo 2026, razón por la cual es lógico pensar que hubo escasez de encuentros íntimos, haciendo un juego de palabras referenciando al histórico cantante Norberto Aníbal Napolitano.