Karol G recibió la respuesta que menos esperaba de una pequeña fan en pleno recital: "Shakira"

Karol G se volvió viral por la respuesta de una fan en un recital.

Un divertido episodio ocurrido durante un reciente show de Karol G se volvió viral en las últimas horas tras ser compartido masivamente en redes sociales. Durante el concierto, la "Bichota" decidió hacer una pausa para acercarse al público e interactuar con sus seguidores, sin embargo, la respuesta de una pequeña fan terminó tomando por sorpresa a la artista colombiana y a los miles de espectadores presentes.

Karol le preguntó a la niña cuál era su canción favorita, seguramente esperando escuchar alguno de los grandes éxitos de su propio repertorio. Para sorpresa de todos, la nena respondió con total inocencia que su tema preferido era Dai Dai, el icónico hit que su compatriota Shakira compuso para la Copa del Mundo de 2026.

Lejos de incomodarse, Karol G estalló en risas junto al público ante la ocurrencia de la pequeña; demostrando su carisma y sentido del humor, la reguetonera invitó a la niña a cantar un fragmento del tema de Shakira en pleno escenario. Sin dudarlo, la fanática entonó el estribillo con entusiasmo, logrando que gran parte de la multitud presente se sumara a coro para acompañarla.

"Dai Dai de Shakira, vamos a cantarla", fueron las palabras que Karol pronunció ante la respuesta de la nena. El video de la escena no tardó en circular por las plataformas digitales, donde los usuarios destacaron tanto la espontaneidad de la niña como la divertida y cómplice reacción de Karol G frente al imprevisto momento.

Karol G.

De qué va la canción Dai Dai de Shakira

La cantante colombiana Shakira y el intérprete nigeriano Burna Boy presentaron Dai Dai, la composición designada como canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El tema se plantea como el tema principal del torneo organizado en conjunto por Canadá, Estados Unidos y México, edición que marca la expansión del certamen a un total de 48 selecciones participantes.

En el aspecto musical, la obra combina elementos de afrobeats, reguetón, dance pop y ritmos caribeños. La propuesta busca articular un perfil festivo y global, orientado a reflejar la integración cultural a través del deporte y con la premisa de funcionar como un himno de alcance internacional durante el desarrollo de la competencia.