Es igual de cariñosa que un perro, pero mucho más fácil de cuidar: la mascota ideal para vivir en departamento

Es igual de cariñoso que un perro, pero mucho más fácil de cuidar: la mascota ideal para vivir en departamento.

Cuando se piensa en mascotas cariñosas e inteligentes, la mayoría imagina automáticamente perros o gatos. Sin embargo, existe un animal pequeño que cada vez suma más fanáticos por una razón inesperada: puede generar vínculos afectivos muy fuertes con las personas y adaptarse perfectamente a la vida en espacios reducidos. Se trata de las ratas domésticas, una de las mascotas exóticas más populares en distintos países del mundo.

Aunque todavía arrastran prejuicios asociados a las ratas callejeras, quienes conviven con ellas suelen describirlas como animales extremadamente sociables, curiosos y capaces de reconocer a sus dueños, aprender rutinas e incluso responder a su nombre.

Por qué muchas personas las comparan con los perros

Uno de los aspectos que más sorprende de las ratas domésticas es justamente su comportamiento afectivo. Son animales muy sociales que disfrutan del contacto humano, buscan interacción constante y pueden desarrollar vínculos muy cercanos con sus cuidadores.

Además, poseen una inteligencia notable: aprenden rápidamente, reconocen voces, responden a estímulos y pueden entrenarse para realizar pequeños trucos o juegos de exploración.

A diferencia de otras mascotas pequeñas más independientes, las ratas suelen buscar activamente la compañía humana y muchas disfrutan permanecer sobre los hombros, en brazos o cerca de sus dueños durante largos períodos.

Es igual de cariñoso que un perro, pero mucho más fácil de cuidar: la mascota ideal para vivir en departamento.

Uno de los motivos por los que las ratas domésticas ganaron popularidad en los últimos años es su facilidad de adaptación a espacios pequeños. A diferencia de un perro, no necesitan paseos diarios ni grandes patios, lo que las vuelve especialmente atractivas para personas que viven en departamentos.

Eso no significa que no requieran cuidados. Especialistas remarcan que necesitan jaulas amplias, enriquecimiento ambiental, juguetes, tiempo fuera de la jaula y mucha estimulación mental. También son animales gregarios, por lo que se recomienda que vivan acompañadas de otras ratas del mismo sexo para evitar estrés o aislamiento. Además, su mantenimiento cotidiano suele resultar más simple y económico que el de mascotas más grandes, especialmente en términos de espacio y logística diaria.

Qué dice la legislación en Argentina sobre la tenencia de ratas domésticas

En Argentina, las ratas domésticas pueden tenerse legalmente como mascotas siempre que provengan de criaderos habilitados o comercios autorizados y no correspondan a especies silvestres protegidas. Aunque no existe una ley específica exclusiva para ratas domésticas, su tenencia queda alcanzada por las normativas generales de bienestar animal.

La principal legislación vigente es la Ley 14.346 de Protección Animal, que sanciona actos de maltrato y crueldad hacia los animales. La norma establece obligaciones básicas de cuidado, alimentación y protección sanitaria para cualquier animal doméstico bajo responsabilidad humana.

Además, el SENASA regula distintos aspectos vinculados al traslado y control sanitario de mascotas y animales vivos dentro del país y hacia el exterior. Por eso, especialistas recomiendan siempre acudir a veterinarios especializados en animales exóticos y evitar la compra informal, tanto por cuestiones sanitarias como de bienestar animal.