Ruggeri dejó muda a Morena Beltrán al aire de ESPN tras revelar su secreto.

Oscar Ruggeri suele ser protagonista en F12 por sus opiniones filosas y su carácter frontal para analizar la actualidad del fútbol argentino. Pero en una emisión especial del Pase del Mediodía de ESPN, el "Cabezón" dejó de lado el análisis táctico y se metió en un terreno muy diferente: el de los recuerdos personales, las anécdotas y el humor.

Lo que arrancó como un intercambio de opiniones entre Sebastián "El Pollo" Vignolo, Mariano Closs, Morena Beltrán y el propio Ruggeri terminó convertido en una tertulia cargada de carcajadas. Ruggeri abrió el baúl de sus años como futbolista y regaló momentos que quedaron en la memoria de los espectadores.

Ruggeri filtró cómo se vivía en las concentraciones de River

El disparador fue un debate sobre cómo los futbolistas actuales manejan su vida privada, sobre todo en relación con los servicios que piden a domicilio. Mientras los panelistas hablaban de las rutinas modernas, Ruggeri tomó la palabra con su picardía habitual. "A ver, a nosotros nos pasaba de todo", lanzó, y captó la atención de todos en el estudio, en especial de Morena Beltrán.

El exdefensor se trasladó a sus años dorados en River Plate, una época en la que la convivencia con el plantel generaba situaciones que hoy parecen imposibles. Según contó, las concentraciones eran verdaderos mundos aparte donde todo podía pasar.

"En nuestra época, en una habitación de concentración, tenías de todo", explicó entre risas mientras sus compañeros intentaban seguir el hilo de la historia. Ruggeri describió una dinámica que hoy sería impensada: dentro de la propia concentración había personas que les resolvían la vida cotidiana. "Tenías al peluquero, al que te vendía la zapatilla, al que te vendía la remera", enumeró con naturalidad. Lo que para el espectador puede sonar como una excentricidad, para aquel plantel era simplemente la forma de mantener el ritmo sin perder tiempo. La descripción desató la risa incontenible de todos los presentes.

El campeón del mundo compartió vivencias de las concentraciones en River Plate que desataron las carcajadas en el estudio de ESPN.

La anécdota que lo dejó expuesto

El momento más alto del relato llegó cuando Ruggeri decidió compartir una vivencia personal que dejó a todos sin palabras. Mientras recordaba el uso de casetes de música para motivarse antes de los partidos, el exjugador se metió en un episodio doméstico que lo expuso frente a sus propios compañeros.

"Estoy ahí, con mi música, en mi casa, en ese momento de River... iba para mi habitación y se escucha: '¡Cerrá la puerta que estoy grabando!'", relató con su estilo inconfundible. El hecho de que él mismo se mandara a callar en medio de una grabación casera provocó un estallido de carcajadas en el estudio de ESPN.

La reacción fue inmediata. Sus compañeros no pudieron contener la risa al imaginar al rústico central convertido en un perfeccionista de sus propias grabaciones. "¡Es muy de nosotros olvidarnos de grabar!", exclamó uno de los panelistas, y el propio Ruggeri se sumó a la broma sin problema.

Lejos de avergonzarse, el campeón del mundo aceptó con naturalidad que, a pesar de sus logros deportivos y su carácter aguerrido, también tuvo sus momentos de incoherencia. Vistos a la distancia, esos episodios se convirtieron en una fuente inagotable de humor.