Zakk Sabbath llega a la Argentina en 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Flores

El músico llega a Argentina.

Zakk Wylde, el legendario guitarrista de Ozzy Osbourne regresará al país para presentarse con Zakk Sabbath, proyecto en el que celebra la obra de Black Sabbath. En esta ocasión, adquiere un carácter especial como homenaje al ex líder de la reconocida banda de metal surgida de Birmingham en los 60, que fue una figura central en la vida y carrera de este reconocido músico que llega a Argentina.

Wylde es un músico, cantante, compositor, multinstrumentista, empresario y actor ocasional estadounidense, reconocido por su trabajo como guitarrista del músico británico Ozzy Osbourne y por ser el fundador de la agrupación de heavy metal Black Label Society. También fue el vocalista y guitarrista de la banda Pride & Glory, agrupación que publicó un álbum de estudio en 1994 antes de separarse. Como solista ha publicado los álbumes Book of Shadows en 1996 y Book of Shadows II en 2016.

Cuándo toca Zakk Wylde en Argentina

Zakk Wylde se presenta el 22 de octubre en el Teatro Flores.

Por dónde comprar entradas y precios

Las entradas están disponibles por el sistema Passline, con los siguientes valores:

Entrada general: $120.000

Historia de Zakk Wylde

Formada en 2014, Zakk Sabbath se distingue por reinterpretar los himnos del metal oscuro con un enfoque fresco pero respetuoso del legado original. Su repertorio incluye clásicos como Paranoid, Iron Man y War Pigs, combinando la energía visceral de los shows en vivo con la maestría técnica de Wylde y su banda. Conocida por sus conciertos explosivos, la banda ofrece a los fanáticos una experiencia sonora que mezcla heavy metal clásico, riffs poderosos y la voz inconfundible de Wylde, convirtiendo cada presentación en un homenaje memorable al legado de Black Sabbath.

El vínculo entre Zakk Wylde y Ozzy Osbourne atraviesa décadas y se convirtió en uno de los capítulos más emotivos de la historia del metal. Wylde se unió a la banda de Ozzy en 1987 y lo acompañó en momentos decisivos de su carrera, incluido su concierto de despedida "Back to the Beginning" en Birmingham.

Zakk acerca de Zakk Sabbath: "Nosotros tocamos nuestras propias versiones de las canciones, sin intentar imitar la forma como tocaban ellos. Hacemos canciones de Black Sabbath, pero les damos nuestro sello". De esta manera ofrece una celebración de la música que definió a generaciones. Cada concierto se convierte en un encuentro inolvidable para los fanáticos del metal y del rock pesado, ofreciendo riffs clásicos, energía en vivo y la presencia en directo de este músico.